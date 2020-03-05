Третий случай коронавируса в Эстонии: таллиннец летел из Италии через Ригу

Как пишет Rus.Postimees, в среду лаборатория департамента здоровья Эстонии проанализировала 43 пробы на коронавирус, позитивный результат дал анализ жителя Таллинна среднего возраста, 29 февраля вернувшегося из Бергамо в Ригу. Пробы, взятые у людей, находившихся в близком контакте с инфицированным коронавирусом тартусцем, дали негативный результат.

Заболевший таллиннец вернулся из Риги домой на личном автомобиле, из симптомов у него была высокая температура. Пациент также жаловался на боль в костях и суставах.

Инфицированный таллиннец находится на домашнем лечении, департамент здоровья поддерживает связь с контактировавшими с ним людьми и следит за их состоянием здоровья.

Хотя заразившиеся коронавирусом жители Тарту и Таллинна находились в одном самолете, эти два случая могут быть не связаны друг с другом. Для точного определения источника инфекции департамент здоровья в каждом случае проводит эпидемиологическое исследование.

Поскольку единственный на данный момент пациент в Тарту после возвращения из поездки следовал всем рекомендациям департамента здоровья, риск дальнейшего распространения вируса является низким.

Второй в Эстонии пациент с коронавирусом сразу же после возвращения из поездки перешел на домашний режим, во время поездки он пользовался маской и еще до появления симптомов дезинфицировал руки. У близко контактировавших с ним людей до перехода на домашний режим не появлялись симптомы коронавируса.

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены три человека.

Наличие вируса Covid-19 можно подозревать в случае, если человек в течение последних 14 дней побывал в зоне риска по коронавирусу и у него проявились характерные симптомы. Во всех остальных случаях речь может идти об обычном гриппе, который встречается сейчас в Эстонии, или о гриппоподобном вирусном заболевании.

Кроме отказа от близких контактов с людьми с симптомами ОРВИ, избежать инфицирования помогает также соблюдение правил гигиены, крайне важной частью которых является тщательное и постоянное мытье рук.