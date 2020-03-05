Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребёнка. Певица объявила об этом в своём клипе

Исполнительница Кэти Перри объявила о своей первой беременности в клипе Never Worn White ("Никогда не надевала белое").
Название видеоролика как бы намекает на то, что певица ещё не была замужем.
В конце клипа Кэти показывает явно округлившийся живот.
Об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году. Пара на несколько месяцев прекращала отношения, однако вскоре вновь воссоединились. В 2018 году возлюбленные объявили о помолвке.
Согласно словам 35-летней Перри, долгожданный ребёнок появится на свет летом.
У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. В свою очередь, для исполнительницы малыш станет первенцем.
Видео: Клип Never Worn White