Чт, 5.03.2020
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  • Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребёнка. Певица объявила об этом в своём клипе

Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребёнка. Певица объявила об этом в своём клипе

ФОТО: SCANPIX

Исполнительница Кэти Перри объявила о своей первой беременности в клипе Never Worn White ("Никогда не надевала белое").

Название видеоролика как бы намекает на то, что певица ещё не была замужем.

В конце клипа Кэти показывает явно округлившийся живот.

Об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году. Пара на несколько месяцев прекращала отношения, однако вскоре вновь воссоединились. В 2018 году возлюбленные объявили о помолвке.

Согласно словам 35-летней Перри, долгожданный ребёнок появится на свет летом.

У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. В свою очередь, для исполнительницы малыш станет первенцем.

Видео: Клип Never Worn White

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