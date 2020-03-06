Уровень насилия зашкаливает, но "эксперты" проповедуют правильную роль для женщин

В этой передаче о том, как распознать насилие, в том числе и эмоциональное. Кроме того, мы расскажем, как о бюрократию спотыкается поддержка жертвам и как министр использует ажиотаж вокруг коронавируса, чтобы избежать неудобных вопросов.