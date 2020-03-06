Пт, 6.03.2020
Жертва не виновна в том, что с ней произошло насилие, но в ее ответственности, что с этим делать. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Уровень насилия зашкаливает, но "эксперты" проповедуют правильную роль для женщин
Starp citu

ФОТО: скриншот видео

Re:Baltica продолжает серию публикаций о насилии в семье. На этот раз влияние насилия рассматривается с точки зрения уже выросших детей, которых самих били в детстве или которые видели, как насильник бьет близких.

В этой передаче о том, как распознать насилие, в том числе и эмоциональное. Кроме того, мы расскажем, как о бюрократию спотыкается поддержка жертвам и как министр использует ажиотаж вокруг коронавируса, чтобы избежать неудобных вопросов.

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