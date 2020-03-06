Латвийская погранохрана поможет Греции разрешить миграционный кризис

Он добавил, что Латвия и ранее участвовала в миссии Frontex в Греции. В настоящее время в охране внешних границ ЕС в Греции участвуют 25 латвийских пограничников и два полицейских, также там находятся корабль пограничной охраны, скутер и две команды кинологов.

"Я слышал очень положительные отзывы о наших летчиках - греческие пограничники охотно работают с латвийскими и литовскими пилотами и вертолетчиками", - добавил Пуятс. ГПО планирует направить в Грецию и один из своих вертолетов, как только закончится капитальный ремонт его двигателя,

Латвия готова направить для усиления пограничной охраны Греции дополнительный мобильный комплекс видеонаблюдения и специалистов по его обслуживанию.