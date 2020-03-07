Умер актер из фильма "Няньки"

Братья-близнецы Дэвид и Питер Пол прославились на весь мир после роли в фильме "Няньки", где они сыграли телохранителей двух маленьких братьев-близнецов, которым угрожало похищение. Сообщается, что Дэвид скончался - это подтвердил его брат Питер.
На данный момент причина смерти не сообщается. Дэвиду 8 марта должно было исполниться 63 года.
Братья-близнецы Дэвид и Питер прославились в середине 80-х, после ролей в таких фильмах как "Варвары" и "Придорожный убийца". Русскоязычным зрителям братья более известны по комедии "Няньки" (1994), сообщает StarHit.
Сообщается, что в последние годы жизни Дэвид профессионально занимался фотографией, писал музыку и стихи, играл на гитаре - на его личном сайте размещено много работ.
Видео: Дэвид и Питер в фильме "Няньки"