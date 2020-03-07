Умер актер из фильма "Няньки"

Братья-близнецы Дэвид и Питер Пол прославились на весь мир после роли в фильме "Няньки", где они сыграли телохранителей двух маленьких братьев-близнецов, которым угрожало похищение. Сообщается, что Дэвид скончался - это подтвердил его брат Питер.