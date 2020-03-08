Covid-19 в мире: что нужно знать 8 марта

В США губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо указал, что ведение чрезвычайного положения позволит властям ускорить процесс закупок и наема работников для помощи органам здравоохранения. Отмечается, что режим ЧП введен после информации об увеличении числа инфицированных до 76. Среди заболевших - "водитель такси или службы каршеринга". Ранее чрезвычайное положение было введено в штатах Вашингтон и Калифорния.

По данным The New York Times, в общей сложности в США подтверждено 312 случаев covid-19, умерли 17 человек.

Первый случай коронавируса подтвержден в Молдавии. Заболела женщина, которая была в Италии, сообщает "РИА Новости". В Германии число подтвержденных случаев заражения выросло до 847.