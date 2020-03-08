Вс, 8.03.2020
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Covid-19 в мире: что нужно знать 8 марта

ФОТО: JOHANNES EISELE/AFP

В американском штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает "Интерфакс". Также сообщается, что первый случай заболевания новым видом коронавируса подтвержден в Молдавии. В Германии число заболевших выросло до 840. 

В США губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо указал, что ведение чрезвычайного положения позволит властям ускорить процесс закупок и наема работников для помощи органам здравоохранения. Отмечается, что режим ЧП введен после информации об увеличении числа инфицированных до 76. Среди заболевших - "водитель такси или службы каршеринга".  Ранее чрезвычайное положение было введено в штатах Вашингтон и Калифорния. 

По данным The New York Times, в общей сложности в США подтверждено 312 случаев covid-19, умерли 17 человек. 

Первый случай коронавируса подтвержден в Молдавии. Заболела женщина, которая была в Италии, сообщает "РИА Новости".  В Германии число подтвержденных случаев заражения  выросло до 847. 

В Италии, как уже писал RUS.TVNET, ограничен въезд и выезд во всей автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинций. Таким образом правительство намерено сдержать распространение коронавируса. 

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