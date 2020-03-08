Covid-19 в Италии: в 15 провинциях введен запрет на въезд и выезд

Ограничения вводятся с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия, сообщает "Интерфакс". В результате на карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

Указом запрещается въезд и выезд с указанных территорий, а также перемещения внутри них. Исключение: крайне уважительные и подтвержденные причины рабочего или семейного характера.

Кроме того, в провинции смогут вернуться их жители, если захотят.

Допускается, что новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.

Как сообщалось, в субботу вечером в Италии число случаев Covid-19 превысило 5 тысяч, более 230 человек скончались.

#BREAKING Italy closes cinemas, theatres, museums nationwide in virus lockdown; More than 15 million people are placed under forced quarantine in northern Italy pic.twitter.com/tNU46Uy0Nx — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 8, 2020