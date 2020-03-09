Издание: Yandex Taxi - кремлевское такси?

Приход поставщика таксомоторных услуг Yandex Taxi на латвийский рынок с самого начала сопровождался подозрениями. Об этом в понедельник, 9 марта, пишет Latvijas Avīze.
Компания соблазняла клиентов более низкими ценами, но существовали опасения по поводу ее неясных отношений с российскими властями и возможности того, что данные клиентов могут попасть в распоряжение российских спецслужб.
Yandex более широко известен как один из гигантов российского интернет-бизнеса, но эксперты пришли к выводу, что он больше не является независимым.
В недавно опубликованном исследовании "Как Кремль подчинил себе Yandex" говорится о том, как власти долго и различными способами пытались влиять на компанию, пока не добилась в этом успеха.
В настоящее время это влияние выражается в форме редактирования интернет-контента в соответствии со взглядами властей. Это означает, что с помощью поисковой системы Yandex не получится найти неугодные Кремлю материалы.