Издание: Yandex Taxi - кремлевское такси?

Компания соблазняла клиентов более низкими ценами, но существовали опасения по поводу ее неясных отношений с российскими властями и возможности того, что данные клиентов могут попасть в распоряжение российских спецслужб.

Yandex более широко известен как один из гигантов российского интернет-бизнеса, но эксперты пришли к выводу, что он больше не является независимым.

В недавно опубликованном исследовании "Как Кремль подчинил себе Yandex" говорится о том, как власти долго и различными способами пытались влиять на компанию, пока не добилась в этом успеха.