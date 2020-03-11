"Часть Латгале подарят Видземе"; "Варакляны не на Марс же перенесут"; "Может, мне кровью подписать договор - я житель Видземе или Латгале"; "Вараклянцев бросили на рельсы" - это лишь некоторые из высказываний, посвященных предстоящей административно-территориальной реформе, по сценарию которой Вараклянский край войдет в состав Мадонского. Второй вариант - присоединиться к Резекненскому муниципалитету - был отвергнут жителями Вараклян. Остается вопрос: смогут ли сохранить свою идентичность варяклянцы, присоединившись к Видземе?

Отправляемся в единственный край Латвии, где спор о реформе оказался настолько горячим и полным эмоций, что Сейм решил провести опрос общественного мнения, в котором подавляющее большинство высказалось за то, чтобы войти в состав Видземе. К моменту нашего приезда страсти, похоже, утихли, но стоит только начать разговор об идентичности жителей Вараклян, как эмоции снова начинают бить через край. Одни говорят, что Варакляны нужно присоединить к Мадоне, другие утверждают, что это "Латгалия до мозга костей", поэтому единственное правильное направление - Резекне. Фактически народ Вараклян хотел бы сохранить свой край, но правительство не предлагает такой вариант. Ясно одно: реформа у вараклянцев вызвала кризис идентичности.

Особенные латгальцы

Когда я впервые приехала в Варакляны, у меня возникла одна ассоциация - "белый". Бледное небо над городской площадью, которое подпирают две белые иконические церкви. Варакляны не производят впечатления - да, это Латгалия! "Мы - это мы! Об этом не расскажешь в двух предложениях", - скажет позже кто-то из местных жителей. Большинство живущих здесь людей знают латгальский и считают, что вараклянский латгальский является самым чистым. Здесь Латгалию называют темной стороной, а Видземе - светлой - по старой привычке, как бы связанной с экономической ситуацией. Так они сами говорят.

Упоминание о Вараклянах можно встретить в летописях 1483 года. Мадона же стала формироваться только в начале прошлого века. Понятно, что вараклянцы чувствуют себя более особенными. Во времена Улманиса и позже Варакляны были как в составе округа Резекне, так и в округе Виланы, а также на короткое время существовали и отдельным округом. Однажды Варакляны уже были объединены с Мадоной в 1963 году. Тогда, конечно, мнения жителей никто не спрашивал.

Те вараклянцы, которые ходили в школу в Мадоне в советское время, помнят, как мадонцы издевались над ними.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В настоящее время в округе проживает чуть менее трех тысяч человек, из которых менее двух живут в городе. Текущий индекс развития Вараклян составляет 81 (из 110 муниципалитетов), у Мадоны - 64. Хотя количество рабочих мест в округе на протяжении последних десяти лет сокращается, председатель думы Марис Юстс говорит, что безработицы фактически нет - те, кто хочет, работу найдут.

Проблемы здесь типичные - старение населения, отъезд молодежи, небольшой выбор работы, которая не отвечает интересам. От Риги Варакляны находится в двух с половиной часах езды, но есть железная дорога. Расстояние от Вараклян до Резекне составляет 37 км, а до Мадоны - 43 км.

Кто я такой?

"Čangalis - это тот латгалец, который покинул свой родной край", - разъясняет глава самоуправления, который находится на этом посту уже 12 лет. Он здесь родился, знает латгальский, но дома язык использует время от времени. "Конечно, те 56 лет, что мы были в составе Мадоны - значимый фактор. Эта культурная среда является результатом многолетнего сотрудничества с мадонцами.

Никто не может сказать, каково было бы, если бы эти 56 лет были другими. Может, культура была бы другой".

На вопрос "к кому?" ответ есть давно - 84% жителей сказали "да" Мадоне как центру, и политики смелой рукой нанесли на карту Латвии новый Мадонский край.

Так же, как и в других краях Латвии, и глава местного самоуправления, и жители считают, что реформа ухудшит ситуацию в сельской местности. "90% населения готово бежать ставить подпись за сохранение Вараклянского края. Вот что важно! За последние десять лет после предыдущей реформы идентичность вараклянцев выросла. Я могу с уверенностью сказать, что никто не сможет предоставлять услуги более эффективно, чем мы. С отдалением от центра скорость реакции замедлится. Экономисты говорят, что там, где плотность населения выше, услуги дешевле.

Мы хотим жить там, где мы живем.

Движущей силой реформы является сильный центр регионального развития, через который будет присваиваться европейское и национальное финансирование. Но в Резекненском крае такого центра нет вообще!". В настоящее время коалиционные партии договорились, что город Резекне сохранит свой отдельный статус (как Лиепая и Даугавпилс).

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Плюсы и минусы

У жителей Вараклян есть причины, по которым они хотят оставить "все как есть": со времени последней реформы дела шли в гору: за десять лет было реализовано несколько европейских проектов стоимостью в десять миллионов евро. Край занимает четвертое место среди самых ухоженных сельскохозяйственных земель, уступая только самоуправлениям Земгале. Реновируют многоквартирные дома, улучшают центральное отопление, стараясь снизить расходы, 98% территории города можно подключить к общей системе водоснабжения и канализации, 20 км асфальтированной дороги в районе частных домов, везде есть освещение. В крае имеются два любительских театра, большой дом культуры и художественная школа, общественный бассейн со SPA-зоной, фонтан на городской площади, уличные тренажеры, велосипедные дорожки, туристические маршруты. Хотя край не может похвастаться большим количеством молодых семей, образование играет важную роль: около 120 детей посещают дошкольное учреждение, в школе примерно 250 учеников, и по меньшей мере 120 из них после уроков отправляются в художественную школу. Как и во многих других местах, где "школы превращаются в дома престарелых", школа в Стамериене стала домом престарелых "Радуга". Все места заняты, образовалась очередь. Цена - 540 евро в месяц, но муниципалитет надеется снизить плату.

Город приведен в порядок и выглядит как конфетка: все дома заселены - пустых оконных проемов не замечено, как в сельской местности. "Купить или арендовать квартиру у нас не так просто", - говорит Юстс. Однокомнатная квартира в реновированном доме с современным ремонтом стоит около 10 тысяч. Квартиру в плохом состоянии можно приобрести за три тысячи, а небольшой дом, который нуждается в ремонте, - за 10 000 евро.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ногами в Видземе, сердцем - в Латгале

Маленький и классный! Такой бассейн в селе. Здесь проводятся занятия с детьми, есть водная аэробика, джакузи, сауна, водный массаж. Цена: для взрослых - 3 евро, для детей от 7 до 16 лет - 2 евро. Интерес к водным развлечениям не утихает уже более шести лет, с тех пор как бассейн был построен.

Администратор комплекса Илона Апсите живет в Вараклянах 14 лет - сюда она приехала из Огре, поэтому в опросе проголосовала за объединение с Видземе.

ФОТО: TVNET lasītājs

В воздухе веет запахом домашней еды! Это поблизости работает суповая кухня: работает три раза в неделю. Сегодня на обед был свежий капустный суп и манная каша с тыквенным киселем. Жаль, опоздали.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Елена настоящая хозяйка, делает все - заказывает продукты, стоит у плиты, делит порции, убирает помещения. Кроме того, она готовит еду для пожилых одиноких людей и доставляется домой мобильной бригадой. "Когда у меня появляется больше времени, я пеку блины", - говорит она, вытирая тряпкой последний крошек хлеба со стола.

"Я- латгалка", кокетливо улыбается она. Родная сторона Елены - Зилупе, но проголосовала она за Мадоне - "как все".

На втором этаже здания находится медицинский центр с дневным уходом и учреждением долгосрочной социальной помощи. Бригада скорой помощи дежурит 24 часа в сутки.

Раз уж пришли, решили взглянуть на Молодежный центр, в котором, как оказалось, царит весьма творческая атмосфера.

"Я - латгалка", уверенным тоном говорит руководительница центра Лиените Патмалниеце-Кондратовича. "Родом из Варакляны, но 10 лет прожила в Риге. Три года назад вернулась, потому что чувствую: тянет обратно".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Из Риги женщина вернулась в городок уже вместе с мужем и детьми. Родители считают, что здесь для детей более безопасная и благоприятная среда.

В риге чтобы отвести ребенка в сад и обратно, нужно потратить часа полтора. Здесь - 10 минут пешком.

"Да, многие говорят, что работы нет… Мой муж после переезда начал искать и нашел". На вопрос, чего женщине здесь не хватает больше всего, Лиените рассмеялась: "Возможности заказать пиццу на дом!" Да, и хотелось бы, чтобы в Варакляны было больше молодежи.

Марис Юстс считает, что для того, чтобы мотивировать людей перебираться из Риги в мирный, живописный городок, необходима поддерживающая налоговая политика в стране.

Еще один шаг в области информационных технологий, и люди поймут, что благодаря глобальной сети можно работать удаленно на берегу озера - без необходимости сидеть в душном рижском офисе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В музыкально-художественной школе последние минуты тишины - с двух до восьми вечера здесь будет шумно. Лестничная клетка с синими стенами и протекшими потолками все еще сохраняет свою советскую эстетику, остальные комнаты были недавно отремонтированы, и опять-таки своими силами.

Учительницу рисования Дасму Лемпу встретили отдыхающей в кресле. Она в замешательстве: "Сердце в Латгале, но в Видземе лучше".

"Правительственные игры с реформой сделали Варакляны марионеткой", - говорит Иева Мелне-Межаева, директор Вараклянской школы музыки и искусств.

Ей, как и многим другим жителям не очень нравится идея, что край обязательно должен присоединиться к кому-то из окружающих. "Мое отношение нейтральное, потому что мы чувствуем себя вараклянцами, и останемся такими. Мы открыты для всех сторон и не рисуем границ. Мы создаем латгальскую среду, в которой находимся".

Мы вараклянцы!

Когда у жителей Вараклян спрашиваешь: "Скажите, где мы сейчас находимся - в Латгале или в Видземе?" - они смущаются. На одной стороне улицы католическая, на другой - лютеранская церковь. Так они и живут - посередине.

Заглянули в кафе Kafejnīcā - Grāmatnīcā - место, которое отлично вписалось бы в хипстерский Агенскалнс в Риге. Официантка Ивета после восьми лет жизни в Греции вернулась в Варакляны. Солнечный юг променяла на латвийскую деревню: "Но это же твоя земля! Ты здесь родился, вырос и здесь и останешься, куда бы ни шел. За границей хорошо - другая культура, деньги, но здесь лучше. Мы латгальцы - у нас своя культура, диалект, традиции".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В начале XX века 75% населения Вараклян составляли евреи. Как и все остальные, они погибли. В августе 1941 года сотни евреев нацисты провезли по центральным улицам города в сторону леса. Там было расстреляно 540 человек.

В конце аллеи стоит замок XVIII века. Настоящий замок! Сто метров в высоту, прямоугольной формы, построенный в стиле раннего классицизма. Сооружение окружено садом, за ним находится парк. Построенный в 1789 году итальянским архитектором замок находится в бедственном положении. С 1997 года здесь расположен музей.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На Марс не перенесут

Сторонники латгальского направления утверждают, что "да" Видземе говорили в основном пенсионеры советских времен, которые не хотят ничего менять в своей жизни. Их мотивация такова: в Мадоне больница прямо у автобусной остановки, а в Резекне - еще пешком пройти.

"Я смотрю на Латгале, - говорит Тереза ​​Корсака, директор краевого музея в Вараклянах. - Жители Вараклян - латгальцы со своими традициями, языком и самобытностью, и только в советское время искусственно, насильно были присоединены к Мадоне". По ее мнению, многие проголосовали за присоединение к Мадоне, опасаясь русификации, которая может угрожать в Резекне - на территории игр "Согласия".

"Логика странная: мы отдаем Видземе часть территории Латгале". Руководитель музея вспоминает случай, когда на выставке Balttur ее буклеты о крае и замке разместили на стенде Видземе. Организаторы тогда сказали: "Ну кто будет искать латгальских вараклянцев в Валмиере?". Тереза Корсака добавляет: "Гости приезжают в Варакляны, чтобы познакомиться с Латгалией".

Латгальский деятель культуры Волдемарс Ивдрис считает, что все запуталось еще в советские времена, когда в 1960-х годах Варакляны включили в состав Мадонского района. Хотя в Латвии нет этнографических границ, Варакляны по-прежнему являются Латгалией. Он считает, что лучшим вариантом было бы сохранить край в качестве отдельной территориальной единицы: "Поймите, Латгалия очень специфична, и присоединение ее части к другой административной территории странно и эмоционально непросто. Другими словами, у латгальцев есть свой генетический код с точки зрения культуры и традиций".

"Из-за того, что Варакляны присоединят к одним или к другим, город же не переедет на Марс - традиции и культурная история останутся. И все же… Он целиком и полностью принадлежит Латгалии", - говорит Волдемарс Ивдрис.

Галерея: Жизнь в Вараклянах