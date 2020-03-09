Чеснок и кокаин не помогут. ВОЗ развеяла популярные мифы о коронавирусе

Кратко Не помогают: кокаин;

детская моча;

чеснок;

антибиотики;

вакцина против пневмонии;

кунжутное масло;

обработка тела спиртом;

промывание носа солевым раствором.

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Правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус 2019-nCoV?

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Вымытые руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

Эпицентр коронавируса Ухань ФОТО: STRINGER / EPA

Можно ли повторно использовать маски типа N95? Можно ли их стирать? Можно ли стерилизовать их антисептиками для рук?

Нет. Повторное использование лицевых масок, включая медицинские маски плиссированные (плоские) и маски N95, не допускается. Если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным новым коронавирусом или другой респираторной инфекцией, лицевую поверхность маски следует считать инфицированной. После использования маску необходимо снять, не прикасаясь к ее передней части, и утилизировать надлежащим образом.

После снятия маски следует обработать руки антисептиком на спиртовой основе или вымыть их водой с мылом.

Правда ли, что ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи.

Рекомендуется ознакомиться с перечнем всех профилактических мер, позволяющих защититься от нового коронавируса.

Правда ли, что обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)?

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

Галерея: Эпицентр коронавируса Ухань

Для защиты от новой коронавирусной инфекции существует целый ряд профилактических мер. Для начала необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Безопасно ли получать письма или посылки из Китая?

Да, безопасно. Получая посылки из Китая, вы не рискуете заразиться новым коронавирусом.

Проведенные ранее исследования показали, что коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на предметах, таких как конверты или почтовые посылки.

Можно ли заразиться новым коронавирусом (2019-nCoV) от домашних животных?

В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса. Тем не менее, после контакта с домашними животными рекомендуется мыть руки водой с мылом. Это защитит вас от ряда распространенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла, которыми человек может заразиться от домашних животных.