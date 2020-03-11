В Музее моды пройдет роскошная выставка итальянской моды

Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости Dolce vita: ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями… Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры, Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократичной и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.

От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от голливудского шика сестер Фонтана до эталонных принтов Эмилио Пуччи, от вязаных изделий Missoni до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и Dolce&Gabbana, от элегантной сексапильности Gucci до всегда свежего взгляда на красоту от Prada – Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.

Выставка "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды" в Музее моды продлится шесть месяцев: от 9 апреля до середины октября 2020 года. Это уже восьмая выставка музея: в музее проходили выставки "Элегантность 30-х", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые", "1918. Роскошь свободы" и "Блеск 80-х", а до 30 марта в Музее моды еще можно посмотреть выставку "Дама в кринолине" – прекрасное посвящение моде середины 19 века.

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24

Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября – до 19.00)

Билеты: 7 EUR; для групп 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – билет 3 EUR.