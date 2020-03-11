Ср, 11.03.2020
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В Музее моды пройдет роскошная выставка итальянской моды

ФОТО: Пресс-фото

С 9 апреля 2020 года в Музее моды посетители смогут посмотреть выставку "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды". На выставке будут представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева, а также из коллекции Музея моды – шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века.

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни – блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию.

ФОТО: Пресс-фото

Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Италия – родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, когда шелковые ткани из Венеции, Флоренции, Генуи и Милана были самым желанным и дорогим товаром.

Даже в ту пору, когда столицей моды был Париж, Италия продолжала привлекать и вдохновлять: молодые люди отправлялись в так называемый Grand Tour – путешествие по континентальной Европе, неотъемлемой частью которого было посещение Италии.

Богатства культуры, искусства и истории Италии вдохновляли многих мастеров. Так испанский художник, изобретатель и дизайнер нарядов Мариано Фортуни (1871–1949) большую часть жизни работал в своем дворце в Венеции. Вдохновившись античной культурой, он в начале ХХ века создавал свои знаменитые платья-туники (уникальный метод плиссировки его тканей до сих пор не разгадан). А для прекрасных бархатных нарядов с набивным, как бы состаренным узором, Фортуни черпал вдохновение в роскошных венецианских тканях эпохи Возрождения.

ФОТО: Пресс-фото

В начале ХХ века текстиль и кожа в Италии производились в небольших мастерских, где особое внимание уделялось качеству и уникальным технологиям. Такие известные предприятия как Gucci, Prada, Trussardi и Fendi в первые десятилетия ХХ века начинали именно в качестве производителей кожаных изделий, а великий Сальваторе Феррагамо (1898–1960) уже в 20-е годы создавал обувь для голливудских звезд. И сейчас многие старейшие бренды являются семейными предприятиями – нетипичная для бизнеса, но характерная именно для Италии особенность, которая указывает на преемственность традиций и уважение к работе и достижениям предыдущих поколений.

Хотя в начале ХХ века итальянские мужские портные еще копировали утонченный стиль лондонских костюмов от Севил Роу, а швеи заимствовали парижские модели, росло желание создавать свою, истинно итальянскую моду. Такая возможность появилась после Второй мировой войны, когда в разрушенной стране правительство сделало ставку на поддержку текстильной промышленности и производство кожаных изделий.

ФОТО: Пресс-фото

В Италии появлялось все больше юных, талантливых и амбициозных дизайнеров. В 1951 году во Флоренции был организован показ итальянских домов моды специально для американских журналистов и закупщиков больших универмагов. Показ был очень успешным и широко освещался в прессе – именно этот момент принято считать началом современной итальянской моды.

Италия наконец-то заняла достойное место на карте модного мира.

Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости Dolce vita: ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями… Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры, Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократичной и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.

ФОТО: Пресс-фото

От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от голливудского шика сестер Фонтана до эталонных принтов Эмилио Пуччи, от вязаных изделий Missoni до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и Dolce&Gabbana, от элегантной сексапильности Gucci до всегда свежего взгляда на красоту от Prada – Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.

Выставка "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды" в Музее моды продлится шесть месяцев: от 9 апреля до середины октября 2020 года. Это уже восьмая выставка музея: в музее проходили выставки "Элегантность 30-х", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые", "1918. Роскошь свободы" и "Блеск 80-х", а до 30 марта в Музее моды еще можно посмотреть выставку "Дама в кринолине" – прекрасное посвящение моде середины 19 века.

Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24

Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября – до 19.00)

Билеты: 7 EUR; для групп 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – билет 3 EUR.

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