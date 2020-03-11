Ср, 11.03.2020
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ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию". 

Об этом на брифинге для журналистов в среду, 11 марта, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

 "Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ ежедневно призывает страны принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.

Ранее, 30 января, ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но до сих пор предостерегала от использования термина "пандемия". 

Пандемия — это эпидемия, которая распространяется по всему миру и поражает большое количество людей. 

"Дождь"

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