ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Об этом на брифинге для журналистов в среду, 11 марта, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ ежедневно призывает страны принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции.

Ранее, 30 января, ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба, но до сих пор предостерегала от использования термина "пандемия".