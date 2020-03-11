В случае вспышки Covid-19 Латвия сможет обеспечить 1000 койко-мест

Она рассказала, что Совету по кризисному управлению направлена просьба об увеличении резерва ресурсов, в частности, противоинфекционных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Что касается индивидуальных средств защиты, то Латвия присоединилась к примерно 20 другим странам ЕС с целью их совместной закупки.

В настоящее время нет сообщений о том, что какое-либо медицинское учреждение уменьшило объем оказываемых услуг.

В настоящее время работа ответственных служб подчинена разработанному несколько лет назад государственному плану медицины катастроф. В случае необходимости больницы готовы перейти к другому режиму работы.

Главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис рассказал, что людям, находящимся на карантине, не будут проводиться плановые операции и манипуляции.

Думпис призвал людей, вернувшихся из очагов вируса, не ходить лично в приемные покои больниц, а сообщить о своем возвращении по телефону. Будет также строго ограничено посещение больных в стационарах.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что состояние заболевших Covid-19 улучшается.

Если будут случаи, когда человек не сможет сказать, где он заразился, будут приниматься дополнительные меры, возможно, закроются школы.

"Мы все еще на первом этапе", - сказал Перевощиков, добавив, что ограничения на мероприятия латвийского масштаба не введены.

Что касается решения Рижского университета Страдиня об отмене очных лекций, то тут каждое учреждение действует по своему усмотрению, сказал специалист.