Угроза Covid-19: университет им. Страдиня приостановил очные лекции

Согласно приказу ректора университета Айгарса Петерсонса, очные лекции приостанавливаются с целью снижения риска заражения студентов, сотрудников и посетителей университета, а также нарушения непрерывности учебы и научных исследований.

В приказе говорится, что вышеупомянутые дополнительные меры эпидемиологической безопасности вводятся с 11 марта на неопределенный срок.

Учебный процесс будет осуществляться путем электронного обучения, в том числе в форме видеолекций.

Ректор также призывает студентов ответственно подойти к оценке необходимости посещения стран, затронутых новым коронавирусом, а также взвесить необходимость путешествий в другие страны.

Если студент все же планирует посещение затронутых Covid-19 стран, включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), он обязан за два рабочих дня до поездки с помощью электронной почты проинформировать декана о том, когда, на какое время и в какую стану он отправляется.

Если студент в течение последних 14 дней побывал в какой-либо из стран, включенных в список SPKC, он должен сообщить об этом декану. Данный студент не сможет посещать помещения RSU и вступать в личный контакт с персоналом университета, он должен будет добровольно изолировать себя от общества.

Если после издания приказа ректора студент все же отправился в затронутые коронавирусом страны и хочет вернуться, он обязан сообщить декану о своем возвращении по электронной почте по крайней мере за два рабочих дня до приезда в Латвию. Он также в течение двух недель не сможет посещать помещения RSU и вступать в личный контакт с персоналом университета.

В приказе также указывается, что, если студент является арендатором общежития RSU, университет приостановит действие его договора аренды на две недели после его возвращения в Латвию, и студент должен будет самостоятельно подыскать себе место жительства на это время.