Пять советов по стилю, которые помогут выглядеть моложе

Предлагаем пять практичных советов по стилю, которые позволят выглядеть моложе и счастливее. Узнайте, какая одежда и предметы стиля внесут в образ свежести.

Смелые принты

В любом возрасте мы можем разбавить образ смелыми и красочными акцентами при помощи аксессуаров. Например, яркого шарфа или одежды с принтом.

Принт в принципе может творить чудеса, поскольку, если выбрать верный, эффект молодости может стать ярко выраженным.

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Верные брюки

Большинство всемирно известных стилистов сейчас советуют женщинам выбирать брюки без застёжки с молнией. Не нужно сразу же ассоциировать такие брюки со скучными джинсами с эластичным поясом для мамочек. Вместо этого подумайте о штанах pull-on pants длиной до лодыжки. К тому же многие бренды предлагают также элегантную версию pull-on pants. Например, из материала, подобного шёлку, который будет выглядеть особенно шикарно.

Женщины с красивыми лодыжками могут выбрать укороченные штаны, которые также придадут образу свежести. Короткие брюки являются отличным способом того, как можно удлинить ноги, а лодыжка - это часть тела, которая визуально не стареет.

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Светлые и насыщенные цвета

Это азбука стилистов - независимо от того, насколько привычен и кажется удобным чёрный, помните, что он может заставить выглядеть старше. Тёмные тона более консервативны и являются абсолютным контрастом молодости и радости.

Более светлые и яркие цвета заставят вас выглядеть более открыто и счастливо.

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Особенно рекомендуется использовать светлые и яркие тона ближе к зоне лица, чтобы выглядеть свежо. Тут пригодятся платки, ожерелья или броши. Абсолютные любители чёрного могут начать вводить в свой гардероб более яркие оттенки постепенно, например, выбирая платок красного или белого цвета.

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В свою очередь, сплошной чёрный цвет одежды можно заменить на более мягкие коричневые, синие и серые тона, которые в то же время выглядят очень нейтральными без интенсивности чёрного цвета.

Например, вместо чёрного брючного костюма вы можете выбрать синий костюм с вертикальными полосками, которые также оптически добавят роста.

Декольте - да или нет?

Есть стилисты, которые считают, что кофты с высоким горлом - слишком строгий выбор. Они советуют "показать немного кожи", а именно: выбирать топы или джемперы с небольшим декольте. Лучше всего отдавать предпочтение небольшому треугольному вырезу.

Выбор бежевого свитера с треугольным вырезом вместо чёрной битловки с высоким горлом уже будет следовать двум тенденциям молодости, а именно - светлым цветам и небольшому декольте.

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Уникальный стиль

Правильно подобранные аксессуары могут заставить сиять, выглядеть моложе и счастливее. Большое ожерелье, яркие серьги или браслет помогут вам выделиться.

Лучше всего выбрать одно акцентное украшение. Например, если выбрали большое ожерелье, то тут лучше обойтись без серёжек. Если выбираем крупные серьги, то говорим "нет" ожерелью.

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Помните - макияж играет большую роль!

Естественный и свежий макияж - абсолютная необходимость, поскольку никакая одежда не спасёт, если цвет лица будет тусклым. Тут ключевое слово - "сияние". Чем больше сияет кожа, тем моложе и позитивнее вы будете выглядеть.