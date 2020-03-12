Вайнштейн был госпитализирован после оглашения приговора

После вынесения приговора Вайнштейна отправили на остров-тюрьму Рикерс в проливе Ист-Ривер у Нью-Йорка. Но уже через несколько часов стало известно об ухудшении здоровья у продюсера. Он почувствовал боли в груди и его отправили в больницу на Манхеттене.