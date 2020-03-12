Вайнштейн был госпитализирован после оглашения приговора

11 марта суд в Нью-Йоке приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие. Но почти сразу после оглашения приговора он был госпитализирован. Об этом сообщает CNN.
После вынесения приговора Вайнштейна отправили на остров-тюрьму Рикерс в проливе Ист-Ривер у Нью-Йорка. Но уже через несколько часов стало известно об ухудшении здоровья у продюсера. Он почувствовал боли в груди и его отправили в больницу на Манхеттене.
СМИ передают, что у Вайнштейна проблемы с сердцем, а перед судом он перенес операцию по стентированию. Его адвокаты считают, что он может не пережить назначенный судом срок.
Напомним, в конце прошлого месяца Вайнштейн был признан виновным по двум эпизодам из пяти. Его оправдали по трём самым серьезным. За сексуальное насилие первой степени тяжести ему могло грозить пожизненное заключение.
Харви Вайнштейн был задержан весной 2018 года. Продюсера обвиняют в домогательствах десятков женщин, в том числе Анджелины Джоли и Гвинет Пэлтроу.