ВОЗ: некоторые страны очень безответственно подходят к Covid-19

​"У нас есть сомнения, что некоторые страны не достаточно политически ответственны к угрозам, не настолько, насколько нужно, чтобы это контролировать", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дипломатам в Женеве.

В среду Гебрейесус заявил, что распространение нового вида коронавируса достигло пандемии.

"ВОЗ постоянно контролирует эту вспышку, и мы очень встревожены и уровнем тяжести, и распространением, и уровнем тревожного бездействия", - сказал он.

В последние две недели число случаев Covid-19 за пределами эпицентра в Китае выросло в тринадцать раз, а число затронутых стран увеличилось в три раза.

Несмотря на объявление пандемии, ВОЗ считает, что строгими мерами распространение коронавируса можно пресечь.

Пандемия — это эпидемия, которая распространяется по всему миру и поражает большое количество людей.