Чт, 12.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

ВОЗ: некоторые страны очень безответственно подходят к Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что если страны примут более жесткие ограничительные меры, распространение Covid-19 будет "контролируемой пандемией". 

​"У нас есть сомнения, что некоторые страны не достаточно политически ответственны к угрозам, не настолько, насколько нужно, чтобы это контролировать", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дипломатам в Женеве.

В среду Гебрейесус заявил, что распространение нового вида коронавируса достигло пандемии. 

"ВОЗ постоянно контролирует эту вспышку, и мы очень встревожены и уровнем тяжести, и распространением, и уровнем тревожного бездействия", - сказал он. 

В последние две недели число случаев Covid-19 за пределами эпицентра в Китае выросло в тринадцать раз, а число затронутых стран увеличилось в три раза. 

Несмотря на объявление пандемии, ВОЗ считает, что строгими мерами распространение коронавируса можно пресечь. 

Пандемия — это эпидемия, которая распространяется по всему миру и поражает большое количество людей. 

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