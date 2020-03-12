ВОЗ: некоторые страны очень безответственно подходят к Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что если страны примут более жесткие ограничительные меры, распространение Covid-19 будет "контролируемой пандемией".
"У нас есть сомнения, что некоторые страны не достаточно политически ответственны к угрозам, не настолько, насколько нужно, чтобы это контролировать", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус дипломатам в Женеве.
В среду Гебрейесус заявил, что распространение нового вида коронавируса достигло пандемии.
"ВОЗ постоянно контролирует эту вспышку, и мы очень встревожены и уровнем тяжести, и распространением, и уровнем тревожного бездействия", - сказал он.
В последние две недели число случаев Covid-19 за пределами эпицентра в Китае выросло в тринадцать раз, а число затронутых стран увеличилось в три раза.
Несмотря на объявление пандемии, ВОЗ считает, что строгими мерами распространение коронавируса можно пресечь.
Пандемия — это эпидемия, которая распространяется по всему миру и поражает большое количество людей.
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