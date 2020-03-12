Отменены все мероприятия 16 марта

В связи с введением чрезвычайного положения из-за нового коронавируса Рижская дума планирует отменить все мероприятия 16 марта, в день памяти легионеров, сообщил исполнительный директор столицы Юрис Радзевич.
Хотя организаторы мероприятий в своих заявках указали количество участников до 100 человек, ясно, что реальное их количество будет намного больше, сказал Радзевич.
Как сообщалось, во время чрезвычайного положения с 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью более 200 человек, постановил Совет по кризисному управлению.
В Рижскую думу было подано три заявления на проведение мероприятий 16 марта, в день памяти легионеров. Мероприятия планировали провести общество Daugavas Vanagi Latvija, Латвийский антинацистский комитет и Общество поддержки национальных воинов.