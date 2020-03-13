"Кейт даже не смотрела на неё": как Меган отреагировала на последнюю встречу с королевской семьёй

В настоящее время Меган Маркл и принц Гарри завершают все свои официальные дела.

9 марта вся королевская семья в последний раз появилась на публике в полном составе. На протяжении всего мероприятия Маркл выглядела счастливой — однако, как выяснилось, на самом деле ей было тяжело совладать с эмоциями.

Меган призналась своим друзьям, что не ожидала, что семья мужа будет так холодна с ней в этот момент.

"Все были такими напряженными и взволнованными. Ее никто не обнял, а Кейт вообще постоянно отводила взгляд. Было очевидно, что они не поддерживают выбор Гарри и Меган", — приводит слова инсайдера издание Daily Mail.

Помимо этого, приятели Маркл отметили, что такая встреча в итоге дала понять ей, что принятое решение было верным.