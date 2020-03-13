Пт, 13.03.2020
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  • "Кейт даже не смотрела на неё": как Меган отреагировала на последнюю встречу с королевской семьёй

"Кейт даже не смотрела на неё": как Меган отреагировала на последнюю встречу с королевской семьёй

ФОТО: SCANPIX

Совсем скоро герцоги Сассекские полностью сложат свои полномочия. Согласно слухам, Меган Маркл была расстроена тем, как её приняли в Лондоне в последний раз. 

В настоящее время Меган Маркл и принц Гарри завершают все свои официальные дела.

9 марта вся королевская семья в последний раз появилась на публике в полном составе. На протяжении всего мероприятия Маркл выглядела счастливой — однако, как выяснилось, на самом деле ей было тяжело совладать с эмоциями.

Меган призналась своим друзьям, что не ожидала, что семья мужа будет так холодна с ней в этот момент. 

"Все были такими напряженными и взволнованными. Ее никто не обнял, а Кейт вообще постоянно отводила взгляд. Было очевидно, что они не поддерживают выбор Гарри и Меган", — приводит слова инсайдера издание Daily Mail. 

Помимо этого, приятели Маркл отметили, что такая встреча в итоге дала понять ей, что принятое решение было верным.

"Она не хочет растить Арчи в семье, где нет тепла. Для него она создаст максимально домашнюю, дружную атмосферу, где никто не будет сторониться проявления чувств", — приводит издание слова другого собеседника. 

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