PornHub предоставил жителям Италии бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. Всё из-за коронавируса

Когда открывается сайт в Италии, тогда появляется сообщение, в котором говорится, что у местных жителей есть возможность воспользоваться премиум-доступом в течение месяца.

Помимо этого, PornHub принял решение направить в итальянские больницы часть месячного заработка своей дочерней компании Modelhub, которая помогает авторам продавать контент.