Пт, 13.03.2020
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  • PornHub предоставил жителям Италии бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. Всё из-за коронавируса

PornHub предоставил жителям Италии бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. Всё из-за коронавируса

ФОТО: instagram.com/pornhub/

Самый крупный порносайт в мире PornHub бесплатно раздал жителям Италии премиум-аккаунты после того, как в стране были введены жёсткие меры из-за COVID-19, пишет "Медуза". 

Когда открывается сайт в Италии, тогда появляется сообщение, в котором говорится, что у местных жителей есть возможность воспользоваться премиум-доступом в течение месяца.

Помимо этого, PornHub принял решение направить в итальянские больницы часть месячного заработка своей дочерней компании Modelhub, которая помогает авторам продавать контент.

В Италии в силе режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Передвижение жителей ограничено, закрыты школы, магазины и рестораны. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

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