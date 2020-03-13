PornHub предоставил жителям Италии бесплатный доступ к премиум-аккаунтам. Всё из-за коронавируса

Самый крупный порносайт в мире PornHub бесплатно раздал жителям Италии премиум-аккаунты после того, как в стране были введены жёсткие меры из-за COVID-19, пишет "Медуза".
Когда открывается сайт в Италии, тогда появляется сообщение, в котором говорится, что у местных жителей есть возможность воспользоваться премиум-доступом в течение месяца.
Помимо этого, PornHub принял решение направить в итальянские больницы часть месячного заработка своей дочерней компании Modelhub, которая помогает авторам продавать контент.
В Италии в силе режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Передвижение жителей ограничено, закрыты школы, магазины и рестораны. Работают только продуктовые магазины и аптеки.