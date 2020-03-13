Немиро аннулирован допуск к гостайне; KPV LV выдвинет нового кандидата в министры

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в пятницу заявил журналистам, что получил от Бюро по защите Сатверсме информацию об аннулировании допуска министру. По словам премьера, причины ему не известны, и для него это было неожиданностью.

Лидер KPV LV Атис Закатистов заявил, что и для него это новость. Он напомнил, что вчера в стране было объявлено чрезвычайную ситуацию в связи с распространением Covid-19, а развал правительства еще больше осложнил бы ситуацию, поэтому KPV LV до понедельника,16 марта, выдвинет нового кандидата в министры.

"Премьер-министр попросил, чтобы мы выдвинули кандидата, так что ответ дадим в понедельник", - сказал Закатистов.