Пт, 13.03.2020
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Немиро аннулирован допуск к гостайне; KPV LV выдвинет нового кандидата в министры

Ральф Немиро

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министру экономики Ральфу Немиро (KPV LV) аннулирован допуск к государственной тайне, и партия KPV LV на следующей неделе выдвинет нового кандидата в министры.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в пятницу заявил журналистам, что получил от Бюро по защите Сатверсме информацию об аннулировании допуска министру. По словам премьера, причины ему не известны, и для него это было неожиданностью.

Лидер KPV LV Атис Закатистов заявил, что и для него это новость. Он напомнил, что вчера в стране было объявлено чрезвычайную ситуацию в связи с распространением Covid-19, а развал правительства еще больше осложнил бы ситуацию, поэтому KPV LV до понедельника,16 марта, выдвинет нового кандидата в министры.

"Премьер-министр попросил, чтобы мы выдвинули кандидата, так что ответ дадим в понедельник", - сказал Закатистов.

Немиро занимал должность министра экономики с 23 января прошлого года, когда Сейм утвердил сформированное Кариньшем правительство.

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