Байба Розентале сменила причёску. Получилось не менее легендарно

Возможно, не все в Латвии знают её имя и тем более должность, но очень многим знакома её легендарная прическа. Речь, конечно, о знаменитых укладках Байбы Розентале.
Многие годы именно пышная прическа была её визитной карточкой. Особенно на посту министра здравоохранения.
Впервые Розентале удивила общественность в 2013 году, свою знаменитую пышную укладку заменив на более строгий образ. Тогда в беседе с Privātā Dzīve Розентале поделилась, что радикальные перемены были лишь случайностью.
По её словам, она шла на премьеру в театр, и парикмахер предложила волосы немного приподнять.
"Меня не узнал родной муж и дочь", - говорила Розентале, которая впоследствии еще долго соблюдала строгую укладку.
И вот недавно в образе главного врача Латвийского Центра Инфектологии снова произошли перемены. На демонстрации готовности центра к борьбе с Covid-19 общественность увидела новую укладку Розентале. Как пишет Privātā Dzīve, на этот раз прическа Розентале - "словно волны Балтийского моря".
Что скажете?
Кстати, в своё время Байба Розентале рассказывала изданию Sestdiena, что у неё очень жёсткие волосы, поэтому её укладки очень долго держаться и для поддержания ей хватает обращаться к парикмахеру лишь дважды в неделю.