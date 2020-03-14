Байба Розентале сменила причёску. Получилось не менее легендарно

Многие годы именно пышная прическа была её визитной карточкой. Особенно на посту министра здравоохранения.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Lita Krone/

Впервые Розентале удивила общественность в 2013 году, свою знаменитую пышную укладку заменив на более строгий образ. Тогда в беседе с Privātā Dzīve Розентале поделилась, что радикальные перемены были лишь случайностью.

По её словам, она шла на премьеру в театр, и парикмахер предложила волосы немного приподнять.

"Меня не узнал родной муж и дочь", - говорила Розентале, которая впоследствии еще долго соблюдала строгую укладку.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

И вот недавно в образе главного врача Латвийского Центра Инфектологии снова произошли перемены. На демонстрации готовности центра к борьбе с Covid-19 общественность увидела новую укладку Розентале. Как пишет Privātā Dzīve, на этот раз прическа Розентале - "словно волны Балтийского моря".

Что скажете?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA