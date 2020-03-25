Как сократить очереди в женских туалетах? Есть несколько способов

Тысячелитровый бак для жидкого продукта жизнедеятельности организма рассчитан на 3,5 тысячи посещений. Кабинка не имеет дверей, которые надо открывать и закрывать, тратя лишние секунды: от посторонних взглядов защищают изогнутые стены.

Самое трудное - приучить женщин к писсуарам, говорит Джина Перье. Но процесс пошел: "Мы получили массу очень положительных отзывов в "Инстаграме".

Прошлым летом "Ла Пи" дебютировал на трех музыкальных фестивалях в Дании. В частности, 48 устройств были установлены в Роскильде, где все и началось. Позднее они использовались во время марафонских забегов и других мероприятий под открытым небом в Норвегии, Австралии и Франции. Муниципалитет Тулузы разместил их на улицах во время чемпионата мира по регби и оставил на следующий год.

Владельцы стартапа ведут переговоры с коммунальными службами еще нескольких городов Европы и думают, как использовать жидкие отходы для получения удобрений и электричества.

Между тем первое устройство, позволяющее женщинам оправляться, не присаживаясь, было создано почти 20 лет назад в Британии и с тех пор присутствует на рынке под названием "Ши-Ви". Видом оно напоминает разрезанную вдоль трубу.

Придумавшая "Ши-Ви" Сэм Фонтейн говорит, что новинка была встречена со смесью скептицизма и радости, но мейнстримом так и не сделалась, хотя за 20 лет по всему миру были проданы несколько миллионов экземпляров - организаторам массовых мероприятий, военным и устроителям лагерей для беженцев.

В 2011 году Кристиан Рак вместе с еще двумя дизайнерами создал работающий по тому же принципу женский туалет, рассчитанный на одновременное использование четырьмя посетительницами, но заработать на нем не смог.

"Всему, связанному с санитарией и туалетами, уделяется недостаточно внимания", - считает он.

Сейчас Кристиан Пак сотрудничает с "Мадам Пи".

Гейл Рамстер, старший научный сотрудник центра дизайна "Хэмлин" при Королевском колледже искусств, скептически оценивает перспективы женских писсуаров.

"Понадобилаось бы сильно поменять наши привычки, - полагает она. - Вопросы одежды и прииватности слишком важны для многих женщин".

"В ряде случаев они не без успеха использовались на фестивалях, но более широкое распространение сомнительно", - считает Гейл Рамстер.

Самые проблемные места - концерты и фестивали MadamePee

Женщины проводят в туалете больше времени в силу как биологических, так и социально-культурных факторов.

"В среднем нам требуется в полтора-два раза больше времени на поход в туалет, чем мужчинам, - поясняет Гейл-Рамстер. - Следовательно, женских туалетов должно быть во столько же раз больше, а фактически их меньше. При планировании зданий на мужские и женские туалеты отводят одинаковую площадь, но одно и то же пространство вмешает больше писсуаров, чем кабинок".

Гуппа экспертов из Нентского университета предложила отменить разделение туалетов на мужские и женские, установив одноместные кабинки общего пользования, в каждой из которых имелись бы и писсуар, и унитаз.

"Вариант унисекс помог бы лучше использовать имеющиеся ресурсы, сократить очереди, а также учесть нужды трансгендеров", - считает один из авторов исследования профессор Утер Рокест.