Пн, 16.03.2020
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Рижские детские сады пока продолжают работать; введены новые меры безопасности

Играющие дети

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Основываясь на заявлении правительства, Рижские дошкольные образовательные учреждения пока продолжают работать, но введены новые меры безопасности. Об этом сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.

Родители имеют право решить, будет ли их ребенок посещать  дошкольное образовательное учреждение, и все же, если это возможно, детей призывают оставить дома.

Если ребенок посещает детский сад, то родители должны каждую неделю представлять в детский сад письменное подтверждение, в котором указано, что:

  • Ребенок и семья не посещали страны  и территории, затронутые вирусом Covid-19;
  • Ребенок не был в контакте с заболевшими Covid-19 и теми, кто контактировал с больными;
  • Родители не могут обеспечить присмотр за ребенком.

Если родители могут обеспечить присмотр за ребенком, то ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение, об этом надо сообщить руководству детского сада по э-почте или в установленном порядке.  По возвращении в дошкольное образовательное учреждение, справку от врача представлять не надо – она необходима только в том случае, если ребенок был болен. Без острой необходимости детям и родителям не надо было бы посещать медицинские учреждения. 

С сокращением числа детей дошкольные образовательные учреждения могут создавать объединенные группы, рекомендуется, чтобы в группе было не больше 15 детей.

В детских садах усиленно следят за чистотой в помещениях, дезинфицируя их и обеспечивая проветривание.

Предполагается, что со среды, 18 марта, детей у входа в группу будет ожидать нянечка, чтобы родителям не надо было заходить в помещение детского сада.  

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