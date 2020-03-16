Рижские детские сады пока продолжают работать; введены новые меры безопасности

Родители имеют право решить, будет ли их ребенок посещать дошкольное образовательное учреждение, и все же, если это возможно, детей призывают оставить дома.

Если ребенок посещает детский сад, то родители должны каждую неделю представлять в детский сад письменное подтверждение, в котором указано, что:

Ребенок и семья не посещали страны и территории, затронутые вирусом Covid-19;

Ребенок не был в контакте с заболевшими Covid-19 и теми, кто контактировал с больными;

Родители не могут обеспечить присмотр за ребенком.

Если родители могут обеспечить присмотр за ребенком, то ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение, об этом надо сообщить руководству детского сада по э-почте или в установленном порядке. По возвращении в дошкольное образовательное учреждение, справку от врача представлять не надо – она необходима только в том случае, если ребенок был болен. Без острой необходимости детям и родителям не надо было бы посещать медицинские учреждения.

С сокращением числа детей дошкольные образовательные учреждения могут создавать объединенные группы, рекомендуется, чтобы в группе было не больше 15 детей.

В детских садах усиленно следят за чистотой в помещениях, дезинфицируя их и обеспечивая проветривание.