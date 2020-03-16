Рижские детские сады пока продолжают работать; введены новые меры безопасности

Основываясь на заявлении правительства, Рижские дошкольные образовательные учреждения пока продолжают работать, но введены новые меры безопасности. Об этом сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы.
Родители имеют право решить, будет ли их ребенок посещать дошкольное образовательное учреждение, и все же, если это возможно, детей призывают оставить дома.
Если ребенок посещает детский сад, то родители должны каждую неделю представлять в детский сад письменное подтверждение, в котором указано, что:
- Ребенок и семья не посещали страны и территории, затронутые вирусом Covid-19;
- Ребенок не был в контакте с заболевшими Covid-19 и теми, кто контактировал с больными;
- Родители не могут обеспечить присмотр за ребенком.
Если родители могут обеспечить присмотр за ребенком, то ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение, об этом надо сообщить руководству детского сада по э-почте или в установленном порядке. По возвращении в дошкольное образовательное учреждение, справку от врача представлять не надо – она необходима только в том случае, если ребенок был болен. Без острой необходимости детям и родителям не надо было бы посещать медицинские учреждения.
С сокращением числа детей дошкольные образовательные учреждения могут создавать объединенные группы, рекомендуется, чтобы в группе было не больше 15 детей.
В детских садах усиленно следят за чистотой в помещениях, дезинфицируя их и обеспечивая проветривание.
Предполагается, что со среды, 18 марта, детей у входа в группу будет ожидать нянечка, чтобы родителям не надо было заходить в помещение детского сада.