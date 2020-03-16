Исполнение саунтрека к "Титанику" во время карантина в Барселоне растрогало людей до слез

Ролик был опубликован в социальной сети Facebook.

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"Tак развлекаются люди, запертые по собственной воле на карантин, в собственных квартирах. Que viva España! España la mejor", - написала Ирина, опубликовавшая это видео.

Женщина рассказала, что видео ей прислали друзья из Барселоны.

"Может у кого-то есть еще какие-то идеи и советы для тех, кто на карантине и должен сидеть дома! Давайте тут, хоть каким то образом поддерживать друг друга, давно ведь не общались..." - написала она.

Ирина объяснила, что она и ее родные в Мадриде считают каждый день до окончания кaрантина, но если надо, то все готовы сидеть дома.

"Никто не ломанется сразу же после окончания карантина на дискотеки и в рестораны", - убеждена женщина.

Сама Ирина вынуждена иногда выбегать на работу.

Другая жительница Испании, Анна, в разговоре с RUS.TVNET рассказала, что организован настоящий флешмоб. Сначала во всей стране одновременно хлопали в ладоши. Таким образом, люди благодарили всех медиков, которые спасают жизни заболевших. На другой день надо было бить в кастрюли ложками - это была благодарность работникам общепита и всем, кто снабжает население продуктами.

Ранее подобный флешмоб устроили жители Италии.