Пн, 16.03.2020
По данным ВОЗ, на сегодняшний день опыт показывает, что Covid-19 распространяется при любых погодных условиях - и в жаре, и при влажности, и при засухе и холоде. Нет никаких доказательств того, что он исчезнет, когда придет более теплая погода. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • ТВ&Персона
  • Исполнение саунтрека к "Титанику" во время карантина в Барселоне растрогало людей до слез

Исполнение саунтрека к "Титанику" во время карантина в Барселоне растрогало людей до слез
Видео

Барселона.

ФОТО: EMILIO MORENATTI/AP

Сейчас в мире бушует эпидемия коронавируса Covid-19. Во многих странах объявлен карантин. Люди добровольно самоизолировались, но не теряют бодрость духа. Посмотрите только, как жители Барселоны совместно музицируют на своих балконах. 

Ролик был опубликован в социальной сети Facebook.

#карантин #quedateentucasa #cuarentena #coronavirus #barcelona 

"Tак развлекаются люди, запертые по собственной воле на карантин, в собственных квартирах. Que viva España! España la mejor", - написала Ирина, опубликовавшая это видео. 

Женщина рассказала, что видео ей  прислали друзья из Барселоны.

"Может у кого-то есть еще какие-то идеи и советы для тех, кто на карантине и должен сидеть дома! Давайте тут, хоть каким то образом поддерживать друг друга, давно ведь не общались..." - написала она. 

Ирина объяснила, что она и ее родные в Мадриде считают каждый день до окончания кaрантина, но если надо, то все готовы сидеть дома.

"Никто не ломанется сразу же после окончания карантина на дискотеки и в рестораны", - убеждена женщина.

Сама Ирина вынуждена иногда выбегать на работу.

Другая жительница Испании, Анна, в разговоре с RUS.TVNET рассказала, что организован настоящий флешмоб. Сначала во всей стране одновременно хлопали в ладоши. Таким образом, люди благодарили всех медиков, которые спасают жизни заболевших. На другой день надо было бить в кастрюли ложками - это была благодарность работникам общепита и всем, кто снабжает население продуктами. 

Ранее подобный флешмоб устроили жители Италии.

Посмотрите это трогательное видео. Разве музыка - это не настоящее волшебство?

Последние новости

НАВЕРХ