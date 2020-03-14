Видео ⟩ Хроники коронавируса: в Италии прошел общенациональный флэшмоб

Журналисты сообщают, что духовой оркестр из Рима стал организатором этого флэшмоба. Музыканты призывали людей по всей Италии открывать окна и исполнять свои любимые песни.

Приглашение моментально распространилось по соцсетям. Флэшмоб был назначен на 18 часов вечера в пятницу.

Уже сегодня, 14 марта, можно наблюдать за десятками видеороликов, которые поднимут настроение любому, кто подавлен ситуацией с пандемией коронавируса.

Вот лишь некоторые из них:

Se non ci fosse NAPOLI bisognerebbe inventarla pic.twitter.com/UZQaxW2KUe — Biagio Fucci (@BiagiomF) March 13, 2020

Напомним, уже со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. Гражданам запрещено перемещаться между населенными пунктами. Это можно делать лишь в случае особой необходимости.

Закрыты все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.

Как сообщалось, из-за распространения коронавируса в Латвии с пятницы, 13 марта, объявлена чрезвычайная ситуация. По состоянию на субботу, 14 марта, в стране выявлены 26 инфицированных коронавирусом.