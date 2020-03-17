Еще 15. В Латвии число инфицированных Covid-19 достигло 49

За прошедшие сутки проверен 391 человек с подозрением на Covid-19, 15 анализов оказались положительными. Всего проверено 1538 пациентов.

Pēdējā diennaktī izmeklēti 391 pacienti uz COVID-19, no tiem infekcija apstiprināta 15 pacientiem.

Līdz šim Latvijā kopā izmeklēti 1 538 pacienti, apstiprināti 49 COVID-19 gadījumi. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 17, 2020

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис сказал, что этот прирост нельзя расценивать как особенно стремительный, то есть это ожидаемый прирост, поскольку распространение вируса продолжается.

По прогнозам специалиста, количество больных будет расти с каждым днем, а эффект от мер по социальному дистанцированию можно будет оценить только примерно через пять дней, потому что инкубационный период болезни длительный.

Эффектом следует считать не только уменьшение количества новых случаев, но и отсутствие геометрической прогрессии в распространении заболевания.

Нужно учитывать, что в последние дни многие латвийцы вернулись из-за границы, и они еще не проверены. Ожидается, что эти анализы подтвердят несколько десятков или даже сотен случаев Covid-19, сказал Думпис.

Родители посещающих детские сады детей должны еженедельно предоставлять письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Со вторника, 17 марта, Латвия закрывает международное пассажирское сообщение. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по кризисному управлению заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.