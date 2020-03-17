17 марта Латвия прекратила международные пассажирские перевозки и закрыла государственную границу. Днем ранее это сделали Литва и Эстония. Впервые с момента вступления в ЕС, на границе стран Балтии есть пограничный контроль. TVNET отправился вдоль литовской границы - от КПП Мейтене до КПП Ауце, чтобы посмотреть, как литовцы охраняют свою страну от нового вида коронавируса.

Элея позади, еще немного пути и мы на КПП Мейтене. Между латвийскими и литовскими пограничными столбами стоит военный транспорт, сверкают проблесковые маячки. Нам на встречу идет литовский пограничник.

У привычки большая сила - протянули руки, чтобы поздороваться, потом передумали это делать - более неподходящий момент трудно найти. Посмеялись.

Пограничник вежливый, но ему нельзя разговаривать с журналистами.

Он предложил связаться с бюро в Вильнюсе. Литовская погранохрана запускает в страну только своих жителей, которые задержали в Латвии. Мы, конечно, понимаем, что контроль на границах нужен для безопасности, однако, наличие военное техники вызывает напряжение. КПП проезжают машины, очередей нет.

У границы Латвии стоит здание, построенное во времена Улманиса. Гиедриус Элзбутас - литовец, но без акцента говорит по-латышски. Пограничников и так много техники он видит впервые.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вместе с отцом он в воскресенье был в ближайшем к Латвии литовском населенном пункте Йонишкис - ездили за покупками и сейчас не знают, надо ли им соблюдать двухнедельный карантин. Гиедриус работает в Латвии - в магазине, но хотел бы вернуться в Литву. Однако, там сейчас тоже не очень хорошо с работой. Молодой парень советует съездить на КПП в Жагаре.

Мы его послушали и отправились туда, где Терветский край упирается в Литву. На пригорке, посреди дороги, стоит машина и серьезного вида мужчина. Нам показалось, что ему скучно - поблизости никого нет. Он нам помахал и мы пошли переговорить. Людей, которые хотят пересечь границу - не много.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Однако на расстоянии неполных 100 км, на КПП Гренцтале - машин больше. Чтобы попасть из Латвии в Литву, в очереди стояли около двух десятков грузовиков. LETA сообщала, что людей подвозили к границе на машине, они выходили и пересекали границу с Литвой пешком.

Мы решили проехать по извилистой проселочной дороге через волость Укру. Не асфальтированную дорогу все сложнее проехать, но мы не сдаемся. Домов мало, не понятно, в каких живут, а в каких нет. Латвию и Литву разделяет канава и табличка "Въезд запрещен". Едем дальше, по другой лесной дороге. Никакой информации. Никаких машин.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На границе с Литвой рядом с Ауце проезд охраняют двое пограничников в защитных масках.

Рядом с лесом работают мужчины. Житель Ауце Айвар Индриксонс на лесных работах провел 30 лет. Сейчас он на пенсии, но прожить на 270 евро - невозможно, поэтому он продолжает работать. Болит спина, ноги, работа сложная, но вариантов нет. Он говорит, что в субботу успел залить полный бак топлива в Акмене - в этом литовском населенном пункте закупаются многие жители Ауце.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET