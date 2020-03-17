Вт, 17.03.2020
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Популярный актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Идрис Эльба

ФОТО: Reuters / Scanpix

Британский актер Идрис Эльба (Idris Elba) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в соцсетях.

Результаты теста на вирус 47-летний Эльба получил утром 16 марта.

"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован", — написал он в Twitter.

Артист пообещал, что будет рассказывать о своем самочувствии. Он призвал людей не паниковать.

Напомним, в 2018 году Эльба был признан самым сексуальным актером по версии журнала People. Идрис Эльба знаком зрителям по таким фильмам, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Прометей" и главной роли в сериале "Лютер". 

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