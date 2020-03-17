Популярный актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба (Idris Elba) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в соцсетях.
Результаты теста на вирус 47-летний Эльба получил утром 16 марта.
"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован", — написал он в Twitter.
Артист пообещал, что будет рассказывать о своем самочувствии. Он призвал людей не паниковать.
Напомним, в 2018 году Эльба был признан самым сексуальным актером по версии журнала People. Идрис Эльба знаком зрителям по таким фильмам, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Прометей" и главной роли в сериале "Лютер".
This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020