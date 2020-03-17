ВОЗ: за сутки Covid-19 заразились почти 14 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что за последние сутки Covid-19 заразились 13 903 человека по всему миру, умерли - 862.
Почти все новые случаи зарегистрированы за пределами Китая, откуда началось распространение вируса. На территории этой страны в минувшие сутки зафиксировано 29 заболевших и 14 умерших.
ВОЗ отмечает, что перестанет выделять случаи заболевания в Китае в отдельную графу, так как число заражений и смертей за его пределами больше, чем внутри страны, сообщает "Дождь".
Еще четыре страны - Узбекистан, Уругвай, Руанда и Сейшелы - заявили о первых заболевших новым видом коронавируса.
По состоянию на вторник, 17 марта, в Латвии зарегистрировано 49 случаев Covid-19. За последние сутки выявлено 15.