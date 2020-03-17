Covid-19 и услуги почты: Latvijas Pasts отвечает на самые частые вопросы

Для всех справок по поводу работы Latvijas Pasts и почтовых услуг предприятие просит жителей обращаться в клиентский центр: 27008001, 67008001, info@pasts.lv.

- Мне пришла посылка, но посещать почтовое отделение сейчас не хочу. Можно ли получить посылку как-то иначе?

- C 16 марта 2020 года вступает в силу новый порядок хранения посылок в почтовых отделениях: вместо прежних 30 дней, посылка будет храниться 60 дней, к тому же — совершенно бесплатно (ранее посылки хранились бесплатно только первые десят дней). Поэтому клиентам больше нет необходимости спешить в отделение.

Latvijas Pasts также призывает активно пользоваться мобильным приложением, позволяющим подать заявку на услугу удаленно, встать в электронную очередь и явиться в отделение для получения своей посылки. Список отделений, принимающих заявки через электронные приложения, доступен здесь.

Получить посылку также можно при помощи одного 61 пакоматов Latvijas Pasts, установленных по всей стране. Оформить заказ также можно через мобильное приложение Latvijas Pasts.

- Обязательно ли посещать почтовое отделение, чтобы получить пенсию через Почтовую систему расчета (PNS)?

- Нет. Latvijas Pasts обеспечивает клиентам PNS эту систему и по их месту жительства. Подать заявку на выплату можно через клиентский центр: 27008001, 67008001, info@pasts.lv. Заказав доставку пенсии по месту жительства до 27 марта, клиенты получат выплату по пониженной комиссионной цене — за 4,88 евро.

- Продолжит ли Latvijas Pasts обеспечивать доставку пенсий, пособий и выплат по месту жительства получателей?

- Да, доставки пенсий, пособий и выплат будут осуществляться в прежнем порядке — изменения не планируются.

- Как я могу узнать, что мое почтовое отделение работает в прежнем режиме?

В связи с введением в Латвии чрезвычайной ситуации и мероприятий, необходимых для предотвращения распространения нового коронавируса Covid-19, с субботы, 21 марта, Latvijas Pasts прекращает работу всех почтовых отделений по субботам и воскресеньям на всей территории страны.

Со вторника, 17 марта, в 15 почтовых отделениях в торговых центрах страны также сокращается время работы.

Почтовое отделение №27, работающее в здании Латвийской академии наук, до 14 апреля будет закрыто. Представители Latvijas Pasts отмечают, что у этого отделения нет функций доставщика, поэтому изменений в доставке посылок клиентам не ожидается. Ближайшим местом для получение других почтовых услуг будет рижское 50-е отделение на Центральном вокзале.

Полный список отделений, которые меняют время своей работы, доступен здесь.

- Могу ли я получить почтовые услуги, если мое отделение закрыто?

- Услуги Latvijas Pasts по месту жительства клиентов смогут предоставлять почтальоны. Они обеспечивают отправку писем, открыток, приобретение конвертов и почтовых марок, доставку посылок, оформление подписки на издания, денежные переводы и получение пенсий, оплату коммунальных и других счетов, взносы на счет Почтовой системы расчетов (PNS). Посредством почтальона можно также получать выплаты наличными со счета PNS. Подать заявки на все эти услуги можно по телефонам 67008001 и 27008001.

- Можно ли будет отправлять посылки за рубеж посредством Latvijas Pasts?

- Обмен почтовыми посылками внутри Латвии пока что обеспечивается в прежнем порядке. Однако из-за введенных ограничений с 17 марта существенно ограничен/затруднен обмен посылками с другими странами. Заграничные пересылки по-прежнему обслуживаются, однако надо учитывать, что доставка будет занимать существенно больше времени. Все посылки будут храниться на Latvijas Pasts и отправляться за рубеж, как только это будет возможным.

В настоящее время Latvijas Pasts активно ищет альтернативные возможности доставки клиентам как можно большего числа посылок из-за рубежа.

- Соблюдают ли работники Latvijas Pasts меры предосторожности в связи с угрозой распространения Covid-19?

- Сотрудники Latvijas Pasts соблюдают предписания правительства и Центра профилактики и контроля заболеваний и проводят дополнительные меры по личной гигиене и дезинфекции инвентаря почтовых отделений. Аналогичные меры предосторожности предпринимают и сотрудники сортировочного комплекса.

- Возможно ли заразиться вирусом Covid-19 через почтовые посылки?