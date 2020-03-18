В тапочках и с виртуальными друзьями: такой водитель полиции давно не попадался

"Посмотрели в систему и увидели, что наша машина едет по улицам, но эта машина в тот момент не была доступна клиентам. Предыдущий пользователь взял из машины ключ, что не нужно делать, и передал его следующему человеку. Человек сел за руль и куда-то поехал", - рассказал представитель CituBee.

Так называемого следующего человека удалось задержать недалеко от Сауриеши. За рулем Peugeot сидел Дмитрий, который не понял, почему за ним следует полиция.

- Дмитрий: "Это моя личная машина. Подарена мне".

- Degpunktā: "Это CityBee".

Дмитрий: "Ну тут такое дело. В границах государства могу передвигаться. Мне ее разрешили на месяц, нет?"

Во время разговора у полицейких возникли подозрения, что водитель мог употреблять одурманивающие вещества - тест на алкоголь Дмитрий прошел, промилле в выдохе обнаружены не были. При этом ответы Дмитрия позволяли думать обратное, да и сам водитель указал, что употреблял таблетки и выпил "чуток вина".

На вопрос репортера Degpunktā, почему у него нет обуви, мужчина ответил - "потому, что у меня в машине компьютер, на который ни один из этих умников не может установить Windows".