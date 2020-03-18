"Пожалуйста, берегите фармацевтов!"

Аптеки – это неотъемлемая часть системы здравоохранения, и их роль в ситуации, когда здоровье общества в опасности, является критически важной. Фармацевты сейчас работают в усиленном режиме и готовы делать это и в дальнейшем, однако, чтобы это было возможным, население призывают беречь фармацевтов и не подвергать их здоровье ненужному риску, информирует член правления аптечной сети Apotheka Янис Кулиньш.
Фармацевты, как и врачи, медсестры и другие специалисты сферы здравоохранения, обладают специфическими знаниями и незаменимы.
"Даже в обычном режиме работы число фармацевтов меньше, чем требовалось бы в отрасли, поэтому в кризисной ситуации повседневная работа особенно сложная.
Предприятие Apotheka с максимальной серьезностью относится к объявленному в стране чрезвычайному положению, мы уже ввели ряд мероприятия для защиты сотрудников, например, регулярно дезинфицируем поверхности, проветриваем помещения, измеряем температуру тела, рекомендуем не использовать предоставляемые в аптеках фармацевтические услуги, требующие тесного контакта: измерение кровяного давления, определение массы тела, уровня холестерина и сахара.
Кроме того, карантин соблюдают те сотрудники, которые сами или члены семьи которых с начала марта посещали любую страну за пределами Латвии. Мы по возможности внедряем все новые меры для обеспечения безопасности, так, в ближайшие дни в аптеках будут размещены стены из органического стекла, отделяющие кассу от торговой зоны. Однако при помощи одних лишь технических решений мы не можем полноценно защитить своих сотрудников, самый эффективный способ защитить себя и других требует участия каждого жителя и его ответственных действий", – поясняет Кулиньш.
Советы, которых следует придерживаться при посещения аптеки:
- Если чувствуете себя плохо, не ходите в аптеку, а попросите друзей, родственников или знакомых купить для вас медикаменты.
- Если вы или люди, с которыми вы живете вместе, приехали в Латвию из любой другой страны, пожалуйста, соблюдайте 14-дневный карантин (самоизоляцию) и попросите кого-то другого сходить в аптеку вместо вас.
- Приходите в аптеку один, а не всей семьей.
- Старайтесь не посещать аптеку в часы, когда в ней много людей.
- Находясь в аптеке, старайтесь не сбиваться в толпу с другими посетителями, соблюдайте 2-метровую дистанцию от кассы и других посетителей. Если в аптеке много людей и соблюдать 2-метровую дистанцию невозможно, пожалуйста, подождите за пределами аптеки.
- Используйте в аптеках аппараты, определяющие ваше место в очереди (там, где они доступны).
- Рассчитывайте за покупку по приглашению фармацевта.
- По возможности используйте безналичные расчеты, лучше всего – бесконтактную платежную карту.
- Если планируете приобрести безрецептурные медикаменты, пищевые добавки или медицинские товары и покупка не срочная, пожалуйста, делайте покупки в интернет-магазине www.apotheka.lv. Хотя полученных по Интернету заказов сейчас больше, чем когда-либо, и из-за загруженности курьеров доставка посылок будет происходить не так быстро, как раньше, удаленные покупки – это самый безопасный способ приобрести необходимое.
Кроме того, Apotheka призывает помнить о личной гигиене, быть понимающими и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.