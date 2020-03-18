"Пожалуйста, берегите фармацевтов!"

Кроме того, карантин соблюдают те сотрудники, которые сами или члены семьи которых с начала марта посещали любую страну за пределами Латвии. Мы по возможности внедряем все новые меры для обеспечения безопасности, так, в ближайшие дни в аптеках будут размещены стены из органического стекла, отделяющие кассу от торговой зоны. Однако при помощи одних лишь технических решений мы не можем полноценно защитить своих сотрудников, самый эффективный способ защитить себя и других требует участия каждого жителя и его ответственных действий", – поясняет Кулиньш.