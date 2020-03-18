Ср, 18.03.2020
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Дело бывшего мэра Даугавпилса передано в суд

Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Генеральная прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, в рамках которого бывший председатель Даугавпилсской думы, а на сегодняшний день депутат самоуправления Рихард Эйгимс ("Наша партия") обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении восьми патронов.

Не упоминая имен, пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что государственное должностное лицо обвиняется в требовании взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении боеприпасов.

Обвинения также предъявлены частному лицу, пообещавшему дать взятку.

Как сообщалось ранее, этим частным лицом является совладелец компании Modus būve Янис Спруга.

Перед передачей в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Ранее оно сообщило, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года предположительно потребовало взятку от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы.

Сам Эйгимс ранее заявлял агентству LETA, что отрицает все обвинения и считает, что они связаны с его политической деятельностью. По словам Эйгимса, у него также имеется разрешение на использование и хранение оружия и боеприпасов, о чем KNAB информировано.

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