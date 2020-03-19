"Паники не было". Рижанка с Covid-19 о самоизоляции, симптомах и работе врачей

По состоянию на 19 марта в Латвии выявлено уже 86 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. RUS.TVNET нашел одну из латвийских заболевших, которая в настоящее время проходит лечение дома. Девушка согласилась на телефонный разговор при условии анонимности.
В настоящее время 25-летняя девушка, у которой диагностирован новый коронавирус Covid-19, проходит лечение дома. Она находится в отдельной квартире вместе со своим братом, который также недавно вернулся из-за рубежа - он учился в США.
"В свою очередь, я училась в Лондоне. В один день у меня появился кашель, и перед полетом в Ригу начало першить в горле. Уже находясь в Латвии, я позвонила по номеру 113, где мне сказали, что необходимо сдать анализы. Ко мне приехал специальный экипаж "скорой". Результаты анализов и то, что я инфицирована Covid-19, я узнала на следующий день - мне позвонили из Латвийского центра инфектологии.
Сказали, что я заражена. Объяснили основные вещи. Потом со мной связался мой семейный врач. В момент, когда я узнала о заражении, у меня был рабочий звонок по Skype, и моим коллегам выражение моего лица показалось уж очень выразительным!
Я бы не сказала, что это был шок, что результаты анализов меня очень удивили. Принимая во внимание, что я не нахожусь в группе риска, я не паниковала. Просто через какое-то время поняла, что мне будет тяжело так долго высидеть дома", - говорит она.
Описывая свои симптомы и общее самочувствие, девушка указывает, что чувствует себя точно так же, словно она болеет гриппом или другим схожим вирусным заболеванием.
"Я просто продолжаю соблюдать все правила безопасности, ничего критического. Каждый день мне звонит мой семейный врач, интересуется моим самочувствием, мне необходимо измерять температуру", - рассказывает она. При этом девушка отмечает, что, на ее взгляд, вся система связи с больными достаточно хорошо отработана и медики действительно заботятся о каждом пациенте с Covid-19.
На вопрос, возникали ли у нее какие-либо проблемы в коммуникации с врачами и представителями компетентных структур, девушка отвечает отрицательно. "Когда мне позвонили из центра инфектологии, я им детально объяснила, каким рейсом я прилетела, на каком такси ехала, как связаться с этим водителем.
На следующий день они снова позвонили с вопросом о том, как я себя чувствую, как дела у моего брата, который находится в моей квартире. Все очень внимательные. Я не знаю, насколько детально они проверили всех моих контактных персон, но во всяком случае они очень интересовались, а я предоставила всю возможную информацию", - отмечает она.
Девушка говорит, что ей достаточно сложно с точностью сказать, где именно в Лондоне она могла заразиться Covid-19. При этом она отмечает, что, скорее всего, это произошло на концерте, который посетило более 1000 человек.
"Когда в Латвии начали все отменять и закрывать, в Лондоне мероприятия все еще проходили на полную катушку", - отмечает она.
Семейный врач заболевшей посоветовал пить парацетамол и горячие чаи. "Я стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Стараюсь поддерживать как физическую, так и эмоциональную динамику".
Девушка говорит, что в ночь с 18 на 19 марта у нее поднялась температура, однако уже с утра она упала. "Сейчас немного болит голова и насморк, но ничего смертельного", - отмечает она.
Отвечая на вопрос, как она узнает о том, что здорова, собеседница RUS.TVNET отметила: "Сначала мне сказали, что спустя четыре дня после того, как у меня пропадут симптомы, мне нужно будет сдать анализы. Потом - еще раз. Но я не знаю, в силе ли такая система до сих пор. Я понимаю, что количество зараженных растет, поэтому осознаю, что компетентные службы все более заняты.
Я также понимаю, что есть случаи, когда этих 14 дней, проведенных в изоляции, недостаточно для того, чтобы полностью поправиться. Пока я не до конца понимаю, сколько времени мне необходимо для того, чтобы выздороветь. Скорее всего, я буду спрашивать о дальнейших действиях у своего семейного врача".
Рассказывая о бытовых вещах, девушка отмечает, что еду и все необходимое для проживания ей доставляет ее семья - близкие оставляют "посылки" на площадке, откуда позже, когда вокруг никого нет, их забирает заболевшая.
"Еда - вообще не проблема. Кроме того, в таких ситуациях есть практически не хочется! Меня очень поддерживают близкие, друзья. Кроме того, всегда можно что-то заказать - у нас есть все необходимое", - добавляет собеседница RUS.TVNET.
Девушка говорит, что прогнозы врачей позитивные - заболевание проходит в достаточно легкой форме, в молодом возрасте заражение Covid-19 не так опасно. "Надеюсь, не придется сидеть полгода в карантине, а хватит этих 14 дней. Но все равно, конечно, в настоящий момент многое неясно, поэтому я даже не стараюсь оказывать большое давление на врачей".
В заключение разговора девушка призвала всех жителей Латвии к социальной ответственности. "Нужно стараться никуда не ходить. Считаю, что каждому из нас сейчас нужно вести себя так, словно мы все инфицированы - избегать лишних контактов, сидеть дома. Без бравады! Сейчас достаточно большой риск передать эту инфекцию другому", - заключила она.
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Напомним, в четверг, 19 марта, в Латвии подтверждено еще 15 новых случаев заболевания Covid-19. В общей сложности в стране 86 заболевших.
Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.