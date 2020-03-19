"Паники не было". Рижанка с Covid-19 о самоизоляции, симптомах и работе врачей

В настоящее время 25-летняя девушка, у которой диагностирован новый коронавирус Covid-19, проходит лечение дома. Она находится в отдельной квартире вместе со своим братом, который также недавно вернулся из-за рубежа - он учился в США.

"В свою очередь, я училась в Лондоне. В один день у меня появился кашель, и перед полетом в Ригу начало першить в горле. Уже находясь в Латвии, я позвонила по номеру 113, где мне сказали, что необходимо сдать анализы. Ко мне приехал специальный экипаж "скорой". Результаты анализов и то, что я инфицирована Covid-19, я узнала на следующий день - мне позвонили из Латвийского центра инфектологии.

Сказали, что я заражена. Объяснили основные вещи. Потом со мной связался мой семейный врач. В момент, когда я узнала о заражении, у меня был рабочий звонок по Skype, и моим коллегам выражение моего лица показалось уж очень выразительным!

Я бы не сказала, что это был шок, что результаты анализов меня очень удивили. Принимая во внимание, что я не нахожусь в группе риска, я не паниковала. Просто через какое-то время поняла, что мне будет тяжело так долго высидеть дома", - говорит она.

Описывая свои симптомы и общее самочувствие, девушка указывает, что чувствует себя точно так же, словно она болеет гриппом или другим схожим вирусным заболеванием.

"Я просто продолжаю соблюдать все правила безопасности, ничего критического. Каждый день мне звонит мой семейный врач, интересуется моим самочувствием, мне необходимо измерять температуру", - рассказывает она. При этом девушка отмечает, что, на ее взгляд, вся система связи с больными достаточно хорошо отработана и медики действительно заботятся о каждом пациенте с Covid-19.

На вопрос, возникали ли у нее какие-либо проблемы в коммуникации с врачами и представителями компетентных структур, девушка отвечает отрицательно. "Когда мне позвонили из центра инфектологии, я им детально объяснила, каким рейсом я прилетела, на каком такси ехала, как связаться с этим водителем.

На следующий день они снова позвонили с вопросом о том, как я себя чувствую, как дела у моего брата, который находится в моей квартире. Все очень внимательные. Я не знаю, насколько детально они проверили всех моих контактных персон, но во всяком случае они очень интересовались, а я предоставила всю возможную информацию", - отмечает она.

Девушка говорит, что ей достаточно сложно с точностью сказать, где именно в Лондоне она могла заразиться Covid-19. При этом она отмечает, что, скорее всего, это произошло на концерте, который посетило более 1000 человек.

"Когда в Латвии начали все отменять и закрывать, в Лондоне мероприятия все еще проходили на полную катушку", - отмечает она.