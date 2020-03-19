На пороге краха: СМИ Латвии просят помощи у правительства

С падением объемов рекламы и доходов, под угрозой оказалась и журналистика.

Уже в скором времени Латвийская ассоциация журналистов планирует подсчитать убытки и попросить правительство сделать конкретные шаги для того, чтобы СМИ могли продолжать работу, передает телеканал TV3.

Во время кризиса местные потребители СМИ особенно активно интересуются местным содержанием и ищут достоверную информацию. Однако одновременно с ростом аудитории СМИ происходит стремительное падение доходов от рекламы.

К примеру, на порталах медийной группы TVNET актуальную информацию во вторник, 17 марта, искали 436 903 уникальных пользователей.

"Сейчас СМИ работают в усиленном режиме, оперативно и профессионально обеспечивая информирование общества об актуальных решениях правительства, мерах по безопасности и о других событиях в Латвии и за рубежом, связанных с вирусом Covid-19. Проверенная и профессиональная информация из достоверных источников критически необходимо в условиях чрезвычайной ситуации. Роль СМИ сейчас не менее важна, чем работа медиков, оперативных служб и других учреждений публичного сектора", — отмечают медийные организации.

Они призывают найти возможность поддержать предложения Латвийской рекламной ассоциации по улучшению ситуации.

"Хотя внешне это незаметно, потому что СМИ обеспечивают важную социальную функцию в соответствии со своими задачами и обязанностями перед обществом — продолжают информировать и мобилизовать жителей, обеспечивают их обо всех правительственных решениях и условиях, введенных в связи с чрезвычайной ситуацией, — но отрасль рекламы и СМИ сейчас стали одними из первых, кто переживает кризис.

К сожалению, связанная с распространением вируса Covid-19 ситуация нанесла серьезный удар по медийной и рекламной отрасли в Латвии.

СМИ и реклама тесно взаимосвязаны, потому что именно реклама — главный источник доходов изданий. Первые сигналы о влиянии вируса на отрасль появились уже в начале марта — уменьшились объемы рекламы в области туризма, гостиничного бизнеса и в других сегментов, напрямую затронутых закрытием рынка Китая.

С четверга, 12 марта, когда в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, идет лавинообразное обрушение рекламных кампаний в СМИ. Это создает цепную реакцию во всей отрасли, имеющей большое общественное значение.

Сложившаяся ситуация уже в марте месяце принесет большей части СМИ падение доходов на 35-40% (указанная амплитуда среди членов LRA варьируется от 25% до 70%), а в апреле и мае падение может составить до 50%. Такая динамика ставит большие угрозы существованию отрасли.

Отрасль состоит преимущественно из малых и средних предприятий, в распоряжении которых нет ресурсов для обеспечения денежных потоков. Поэтому в этих условиях для поддержания дальнейшей работы предприятий необходимо рассмотреть возможные решения по поддержке отрасли.

Просим признать СМИ и рекламу отраслями, которые оказались под ударом нынешнего кризиса и включить их в список отраслей, которые могут претендовать на предусмотренную нормативными актами поддержку государства до улучшения ситуации", — говорится в письме члена правления Латвийской ассоциации рекламы (LRA) Байбы Лиепини.

Тем временем президент Литвы уже призывал правительство поддержать СМИ в условиях кризиса, выделив им часть средств, отведенных на спасение экономики.