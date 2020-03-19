Советы, которые помогут чувствовать себя как в офисе, работая из дома

Samsung собрал идеи и приложения, с помощью которых возможно организовать свою работу дома и сделать так же много дел, как в офисе.

Индивидуальная рабочая среда. Когда начинаете работать из дома, важно найти подходящую среду, в которой не будет шума, телевизора, домашние не будут отвлекать. Важно все устроить так, чтобы было все необходимое — письменный стол, компьютер, подходящее освещение и хорошее соединение с Интернетом. Если этого недостаточно, и все еще не хватает мотивации для работы из дома, желательно снять халат и тапочки. Профессиональная одежда заставит чувствовать себя на работе и побудит выполнять свои обязанности.

Цифровые помощники. Технологии значительно упрощают общение и работу, поэтому важно найти подходящие приложения, которые помогут в общении с коллегами, создании виртуальных календарей и отслеживании рабочих процессов. Например, Google Duo поможет создать продуктивную рабочую обстановку дома, так как команда будет на расстоянии одного звонка. Это приложение позволяет общаться с коллегами в формате видео звонка в режиме реального времени, независимо от используемой операционной системы устройства. Это приложение уже встроено в последние телефоны Samsung, поэтому позволяет легко получить необходимое соединение.

Содержать список дел в порядке поможет приложение типа календаря Trello, которое может записывать как запланированные и выполненные задачи, так и планы коллег. Чтобы упростить обмен документами и презентациями, малые и средние предприятия могут использовать облачный пакет Google G Suite для передачи данных и общения с коллегами в одном месте.

Переносной офис в кармане. В настоящее время почти у каждого в кармане есть мобильное устройство, которое может выполнять практически все запланированные задачи — быстро реагировать на новости, электронные письма и звонки, просматривать документы, участвовать в видео-встречах и многое другое. Но если одного смартфона недостаточно, Samsung предлагает приложение DeX — подключив телефон Galaxy к ПК или телевизору можно в полной мере воспользоваться преимуществами большого экрана, не теряя функций телефона. Samsung DeX обеспечивает многозадачность — пока на большом экране транслируется конференц-вызов или презентация, смартфон может использовать любые другие функции, например, делать заметки или писать текстовые сообщения.

Еженедельные ритуалы. Самой большой проблемой является поддержание самодисциплины. В дополнение к этому, одним из недостатков является потеря командного духа, поэтому необходимо искать решения, которые могут этого избежать. Например, еженедельные конференции или видео звонки в Skype позволяют видеть и слышать своих коллег. Во время виртуальной встречи можно договориться об обязанностях, назначить ответственных за конкретные работы, поделиться новостями и прояснить вопросы, возникающие со временем.