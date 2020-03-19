Советы, которые помогут чувствовать себя как в офисе, работая из дома

С помощью современных технологий можно с легкостью перенести свое рабочее место из офиса домой. Для того, чтобы встретиться с коллегами, запланировать работу и обслужить клиентов, необходим всего лишь карманный офис, который позволяет выполнять всю работу в Интернете.
Samsung собрал идеи и приложения, с помощью которых возможно организовать свою работу дома и сделать так же много дел, как в офисе.
Индивидуальная рабочая среда. Когда начинаете работать из дома, важно найти подходящую среду, в которой не будет шума, телевизора, домашние не будут отвлекать. Важно все устроить так, чтобы было все необходимое — письменный стол, компьютер, подходящее освещение и хорошее соединение с Интернетом. Если этого недостаточно, и все еще не хватает мотивации для работы из дома, желательно снять халат и тапочки. Профессиональная одежда заставит чувствовать себя на работе и побудит выполнять свои обязанности.
Цифровые помощники. Технологии значительно упрощают общение и работу, поэтому важно найти подходящие приложения, которые помогут в общении с коллегами, создании виртуальных календарей и отслеживании рабочих процессов. Например, Google Duo поможет создать продуктивную рабочую обстановку дома, так как команда будет на расстоянии одного звонка. Это приложение позволяет общаться с коллегами в формате видео звонка в режиме реального времени, независимо от используемой операционной системы устройства. Это приложение уже встроено в последние телефоны Samsung, поэтому позволяет легко получить необходимое соединение.
Содержать список дел в порядке поможет приложение типа календаря Trello, которое может записывать как запланированные и выполненные задачи, так и планы коллег. Чтобы упростить обмен документами и презентациями, малые и средние предприятия могут использовать облачный пакет Google G Suite для передачи данных и общения с коллегами в одном месте.
Переносной офис в кармане. В настоящее время почти у каждого в кармане есть мобильное устройство, которое может выполнять практически все запланированные задачи — быстро реагировать на новости, электронные письма и звонки, просматривать документы, участвовать в видео-встречах и многое другое. Но если одного смартфона недостаточно, Samsung предлагает приложение DeX — подключив телефон Galaxy к ПК или телевизору можно в полной мере воспользоваться преимуществами большого экрана, не теряя функций телефона. Samsung DeX обеспечивает многозадачность — пока на большом экране транслируется конференц-вызов или презентация, смартфон может использовать любые другие функции, например, делать заметки или писать текстовые сообщения.
Еженедельные ритуалы. Самой большой проблемой является поддержание самодисциплины. В дополнение к этому, одним из недостатков является потеря командного духа, поэтому необходимо искать решения, которые могут этого избежать. Например, еженедельные конференции или видео звонки в Skype позволяют видеть и слышать своих коллег. Во время виртуальной встречи можно договориться об обязанностях, назначить ответственных за конкретные работы, поделиться новостями и прояснить вопросы, возникающие со временем.
Планирование времени. Планирование личного времени с учетом ваших личных приоритетов —большая привилегия работы из дома. Помимо планирования 8-часового рабочего дня каждый день, начиная со списка дел, можно также своевременно планировать творческие перерывы, которые улучшат качество работы. Дома можно заняться всеми рабочими делами, приготовить здоровую еду, устроить спортивный уголок или посмотреть новости. После короткой паузы снова появится энергия для работы. Важно не забывать о наличии баланса между работой и домом, поэтому в конце дня важно оставить свои мысли о работе в специально предназначенном для работы месте или комнате и переодеться, или подумать о каком-то другом ритуале, который позволит перейти в более спокойный режим.