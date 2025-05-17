Фото, видео Гордимся! Магия Tautumeitas в финале "Евровидения"

Второй раз за 7 лет Латвия смогла пройти в финал конкурса "Евровидение". На этот раз это удалось этно-поп-коллективу Tautumeitas с композицией Bur man laimi. Действительно девушки околдовали Европу!

Любопытный факт: песня на латышском языке в финале "Евровидения" прозвучала впервые.

Видео: выступление Tautumeitas в финале "Евровидения"

Напомним, в 2024 году на конкурсе "Евровидение" в Швеции (Мальмё) Латвию представляет музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šķēpu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе 2024 года.

Галерея: Выступление Tautumeitas в финале "Евровидения-2025"

Ранее уже сообщалось, в финале приняли участие все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Норвегия, Люксембург, Израиль, Исландия, Украина, Австрия, Нидерланды, Финляндия, Португалия, Дания, Сан-Марино, Албания, Швеция, Польша, Греция, Армения, Мальта и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швейцария.