Невероятная победа Австрии на "Евровидении". Латвия не вошла в топ-10

Победителем "Евровидения" в 2025 году стал JJ из Австрии.

JJ (Австрия) Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Латвия на этот раз осталась на 13 месте (158 балла), Эстония (356) - на 3-м, а Литва (96) - на 16-м.

Томми Кэш Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Латвийское жюри присудило 12 баллов Австрии, а Эстонии 1 балл и Литве - 7.

Ранее уже сообщалось, в финале приняли участие все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Норвегия, Люксембург, Израиль, Исландия, Украина, Австрия, Нидерланды, Финляндия, Португалия, Дания, Сан-Марино, Албания, Швеция, Польша, Греция, Армения, Мальта и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швейцария.

Галерея: Финал "Евровидения-2025"

Напомним, в 2025 году на конкурсе "Евровидение" в Швейцарии (Базель) Латвию представлял этно-поп-коллектив Tautumeitas. Они победили в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Bur man laimi.



Галерея: Tautumeitas в финале "Евровидения"