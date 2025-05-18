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Невероятная победа Австрии на "Евровидении". Латвия не вошла в топ-10

JJ
JJ Фото: Scanpix/Jens Büttner/dpa

17 мая в Базеле (Швейцария) прошел финал 69-го международного конкурса "Евровидение". В этом году победу одержала Австрия с 436 баллами. На втором месте - Израиль (357), а на третьем - Эстония (356).

Победителем "Евровидения" в 2025 году стал JJ из Австрии.

JJ (Австрия)
JJ (Австрия) Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Латвия на этот раз осталась на 13 месте (158 балла), Эстония (356) - на 3-м, а Литва (96) - на 16-м.

Томми Кэш
Томми Кэш Фото: Corinne Cumming, Alma Bengtsson, Sarah Louise Bennett/EBU

Латвийское жюри присудило 12 баллов Австрии, а Эстонии 1 балл и Литве - 7.

Ранее уже сообщалось, в финале приняли участие все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Норвегия, Люксембург, Израиль, Исландия, Украина, Австрия, Нидерланды, Финляндия, Португалия, Дания, Сан-Марино, Албания, Швеция, Польша, Греция, Армения, Мальта и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швейцария.

Галерея: Финал "Евровидения-2025"

Напомним, в 2025 году на конкурсе "Евровидение" в Швейцарии (Базель) Латвию представлял этно-поп-коллектив Tautumeitas. Они победили в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Bur man laimi.

Галерея: Tautumeitas в финале "Евровидения"

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