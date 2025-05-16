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Известно, какими Tautumeitas выступят в финале

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Сразу после второго полуфинала 15 мая был определен порядок выступлений в финале. Все три балтийские страны выступят в первой части финала "Евровидения".

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Порядок выступления:

  1. Норвегия
  2. Люксембург
  3. Эстония
  4. Израиль
  5. Литва
  6. Испания
  7. Украина
  8. Великобритания
  9. Австрия
  10. Ирландия
  11. Латвия
  12. Нидерланды
  13. Финляндия
  14. Италия
  15. Польша
  16. Германия
  17. Греция
  18. Армения
  19. Швейцария
  20. Мальта
  21. Португалия
  22. Дания
  23. Швеция
  24. Франция
  25. Сан-Марино
  26. Албания

Напомним, что этно-группа Tautumeitas вышла в финал 69-го конкурса "Евровидение" с песней Bur man laimi вчера, 15 мая.

Галерея: выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"

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