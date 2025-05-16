Известно, какими Tautumeitas выступят в финале

Сразу после второго полуфинала 15 мая был определен порядок выступлений в финале. Все три балтийские страны выступят в первой части финала "Евровидения".
Порядок выступления:
- Норвегия
- Люксембург
- Эстония
- Израиль
- Литва
- Испания
- Украина
- Великобритания
- Австрия
- Ирландия
- Латвия
- Нидерланды
- Финляндия
- Италия
- Польша
- Германия
- Греция
- Армения
- Швейцария
- Мальта
- Португалия
- Дания
- Швеция
- Франция
- Сан-Марино
- Албания
Напомним, что этно-группа Tautumeitas вышла в финал 69-го конкурса "Евровидение" с песней Bur man laimi вчера, 15 мая.
Галерея: выступление Tautumeitas в полуфинале "Евровидения"
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