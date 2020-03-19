Сына Шарлиз Терон в СМИ начали называть дочерью. Об этом ранее просила сама звезда

У Шарлиз Терон двое детей: сын Джексон и дочь Августа. Но с декабря 2019-го Шарлиз — мама двух дочерей.

Старший ребёнок звезды настаивает, что он девочка. Мама не стала противиться.

Спустя несколько месяцев после просьбы Терон, можно увидеть, что её услышали. Например, 19 марта издание Daily Mail опубликовало статью о том, как актриса и её теперь уже старшая дочь отправились гулять.

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Помимо этого, среди тех, кто прислушался желания актрисы и её ребёнка - People и Closer Weekly.

"Да, я тоже думала, что он мальчик. До тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: "Я не мальчик!". Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными", - признавалась ранее звезда Daily Mail.