Как однорукий актер из "Астерикса и Обеликса" стал самым дорогим комедиантом во Франции
44-летний французский комедийный актер, шоумен и продюсер марокканского происхождения Жамель Деббуз (Jamel Debbouze) смог покорить Голливуд, хотя у него не функционирует правая рука.
В этом человеке соединились удивительная сила духа и невероятное упорство. Рассказываем его непростую историю жизни.
Жамель родился совершенно нормальным. Он рос любознательным и шустрым мальчуганом. Его родители были эмигрантами из Марокко. У его отца была стабильная работа, а семья не знала нужды.
Театром Жамель увлекался с детства и учился актерскому мастерству. Его преподаватели считали, что у мальчика талант, а однажды он вышел в финал чемпионата Франции среди юниоров, проводившегося Французской лигой театральной импровизации.
Ему было всего 14 лет, когда произошла страшная трагедия. В результате нее Жамель фактически потерял правую руку. Несчастный случай произошел в январе 1990 года. По словам Деббуза, он вспоминает о нем каждый день.
В тот роковой день Жамель с товарищем решили перебежать через железнодорожные пути и были сбиты поездом. Его друг умер, а он почти лишился руки.
Мальчики перебегали через рельсы Парижского метро на станции "Трапп". Они не видели приближающегося поезда. Поезд сбил их на скорости 150 км/ч.
В результате несчастного случая правая рука будущего артиста атрофировалась и перестала развиваться - просто свисала с плеча, словно плеть.
С тех пор Жамель почти всегда держит правую руку в кармане.
"Единственным способом пережить произошедшее было сказать себе: "Этого не существует", - цитирует артиста Newsbeezer.com.
Узнав о потере руки, он захотел как можно скорее начать учиться писать левой и не терять время даром.
"Когда мне сказали, что я не буду двигать рукой, я сразу же спросил врача, может ли он одолжить мне карандаш для письма левой рукой. Это был рефлекс", - рассказывал Жамель.
После несчастного случая преподаватель по актерскому мастерству уговорил мальчика вернуться в студию. Уже тогда одним из его кумиров был американский актер Эдди Мерфи с номером в стилистике stand up comedy. Юный Жамель твердо решил, что станет комедийным актером.
Шаг за шагом он покорял театральные подмостки. Сам писал монологи и разыгрывал целые спектакли в одном лице.
В 15 лет после победы в национальном конкурсе молодых актеров Жамель бросил школу и решил посвятить себя искусству.
С этого момента карьера Деббуза пошла в гору. Он объехал с выступлениями всю Францию. Жамель выступал в клубах и театрах, читая сатирические скетчи собственного сочинения. В 1995 году его заметили Жан-Франсуа Бизо и Жак Массадьян, руководители "Радио Нова". Они предложили молодому комедианту вести ежедневную рубрику. Следом пришла работа на телевидении. Он стал любим зрителями и даже создал свое собственное шоу. Вскоре о нем заговорила вся Франция.
Первой звездной ролью Деббуза стала роль Люсьена в картине "Амели". Но до нее он снимался в короткометражках.
Впервые на него обратили внимание зрители и критики после драматической картины "Зонзон" /Zonzon/ (1998) Лорана Буника, действие которой происходит в тюрьме, и в комедии "Небо, птицы и… твоя мать!" (Le ciel, les oiseaux et… ta mere!) Джамеля Бенсалаха.
Именно после этого его пригласили в "Амели", а следом уже была комедия "Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра" и "Астерикс на Олимпийских играх".
Жамель Деббуз женат на журналистке и телеведущей Мелиссе Тёрьо. У пары двое детей - сын Леон и дочь Лила.
На данный момент, Жамель Деббуз - один из самых популярных актеров во Франции.
Он также покорил Голливуд. В 2004 году Жамель снялся в картине Спайка Ли "Она ненавидит меня", а в 2005-м - в фильме Люка Бессона "Ангел А". Он до сих пор продолжает сниматься во Франции и создает новые шоу.