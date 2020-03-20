Как однорукий актер из "Астерикса и Обеликса" стал самым дорогим комедиантом во Франции

В этом человеке соединились удивительная сила духа и невероятное упорство. Рассказываем его непростую историю жизни.

Жамель родился совершенно нормальным. Он рос любознательным и шустрым мальчуганом. Его родители были эмигрантами из Марокко. У его отца была стабильная работа, а семья не знала нужды.

Театром Жамель увлекался с детства и учился актерскому мастерству. Его преподаватели считали, что у мальчика талант, а однажды он вышел в финал чемпионата Франции среди юниоров, проводившегося Французской лигой театральной импровизации.

Ему было всего 14 лет, когда произошла страшная трагедия. В результате нее Жамель фактически потерял правую руку. Несчастный случай произошел в январе 1990 года. По словам Деббуза, он вспоминает о нем каждый день.

В тот роковой день Жамель с товарищем решили перебежать через железнодорожные пути и были сбиты поездом. Его друг умер, а он почти лишился руки.

Мальчики перебегали через рельсы Парижского метро на станции "Трапп". Они не видели приближающегося поезда. Поезд сбил их на скорости 150 км/ч.

В результате несчастного случая правая рука будущего артиста атрофировалась и перестала развиваться - просто свисала с плеча, словно плеть.

С тех пор Жамель почти всегда держит правую руку в кармане.

"Единственным способом пережить произошедшее было сказать себе: "Этого не существует", - цитирует артиста Newsbeezer.com.

Узнав о потере руки, он захотел как можно скорее начать учиться писать левой и не терять время даром.

"Когда мне сказали, что я не буду двигать рукой, я сразу же спросил врача, может ли он одолжить мне карандаш для письма левой рукой. Это был рефлекс", - рассказывал Жамель.

После несчастного случая преподаватель по актерскому мастерству уговорил мальчика вернуться в студию. Уже тогда одним из его кумиров был американский актер Эдди Мерфи с номером в стилистике stand up comedy. Юный Жамель твердо решил, что станет комедийным актером.

Шаг за шагом он покорял театральные подмостки. Сам писал монологи и разыгрывал целые спектакли в одном лице.

В 15 лет после победы в национальном конкурсе молодых актеров Жамель бросил школу и решил посвятить себя искусству.