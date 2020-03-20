Со вкусом пиццы или по-гавайски? Горячие бутерброды на любой вкус

Горячие бутерброды - всегда вкусно, но на их приготовление не всегда хватает времени. А теперь мы дома и можем сделать наше утро вкуснее!
Бутерброды "Пицца"
Ингредиенты:
- белый хлеб;
- 200 граммов сыра;
- 3 маринованных огурца;
- колбаса;
- майонез;
- 2 яйца;
- кетчуп;
- масло или маргарин.
Приготовление (30 мин)
- Порежьте хлеб, натрите сыр, нарежьте мелкими кубиками огурцы и колбасу. Сыр, колбасу, огурцы, яйца, майонез и кетчуп перемешайте.
- Внизу хлеб смажьте небольшим количеством масла или маргарина, а наверх выложите получившуюся массу. Кладём в духовку.
- Запекаем пока бутерброды не станут золотисто-коричневыми.
Бутерброды с варёным яйцом и сыром
Ингредиенты:
- белый хлеб по выбору;
- 300-400 граммов сыра;
- 3 варенных яйца;
- майонез;
- зелень.
Приготовление (20 мин)
- Мелко натрите сыр и яйца, затем перемешайте.
- Добавьте майонез и зелень на вкус.
- Приготовленную массу размером в 1 см распределите на ломтики хлеба.
- Противень желательно накрыть бумагой для выпечки или фольгой.
- Запекаем примерно 10 минут при температуре 150-170 градусов.
Горячие бутерброды с салями
Ингредиенты
- хлеб по выбору;
- кетчуп или томатный соус;
- майонез;
- колбаса салями;
- помидоры;
- сыр.
Приготовление (15 мин)
- Смешайте кетчуп с майонезом. Намажьте этой массой хлеб.
- Наверх положите колбасы, тёртый сыр и нарезанный помидор.
- Запекаем в духовке при температуре 200 градусов, пока сыр не расплавиться.
Бутерброды по-гавайски
Ингредиенты на две порции:
- 4 ломтика хлеба для тостов;
- 2 -3 столовых ложки соуса карри;
- 4 кусочка ветчины;
- 4 ломтика сыра;
- 4 дольки ананаса или 2 столовых ложки кусочков ананаса;
- карри.
Приготовление (15 мин)
- Ломтики хлеба кладём в духовку и ждём пока они чуть подрумянятся. Достаём хлеб и смазываем его соусом карри.
- Кладём сверху ветчину, ананас, посыпаем карри и накрываем сыром.
- Запекаем в духовке при температуре 200 градусов около 10 минут.
Сытные горячие бутерброды с чесноком
Ингредиенты:
- белый хлеб;
- 150 граммов сыра;
- Сыр моцарелла (необязательно);
- 100 граммов ветчины;
- 1 помидор;
- 1 варенное яйцо;
- 1 /2 зубчика чеснока или лука;
- 2 столовых ложки майонеза или сметаны;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу.
Приготовление (30 мин)
- Натереть сыр, чеснок пропустить через пресс, остальные ингредиенты мелко нарезать.
- Всё перемешать со сметаной и майонезом.
- Запекаем в духовке при температуре 190 градусов 18-20 минут.