Пт, 20.03.2020
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Со вкусом пиццы или по-гавайски? Горячие бутерброды на любой вкус

ФОТО: Depositphotos

Горячие бутерброды - всегда вкусно, но на их приготовление не всегда хватает времени. А теперь мы дома и можем сделать наше утро вкуснее! 

Бутерброды "Пицца" 

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • белый хлеб;
  • 200 граммов сыра;
  • 3 маринованных огурца;
  • колбаса;
  • майонез;
  • 2 яйца;
  • кетчуп;
  • масло или маргарин.

Приготовление (30 мин)

  1. Порежьте хлеб, натрите сыр, нарежьте мелкими кубиками огурцы и колбасу. Сыр, колбасу, огурцы, яйца, майонез и кетчуп перемешайте. 
  2. Внизу хлеб смажьте небольшим количеством масла или маргарина, а наверх выложите получившуюся массу. Кладём в духовку. 
  3. Запекаем пока бутерброды не станут золотисто-коричневыми. 

Бутерброды с варёным яйцом и сыром 

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • белый хлеб по выбору;
  • 300-400 граммов сыра;
  • 3 варенных яйца;
  • майонез;
  • зелень.

Приготовление (20 мин)

  1. Мелко натрите сыр и яйца, затем перемешайте. 
  2. Добавьте майонез и зелень на вкус.
  3. Приготовленную массу размером в 1 см распределите на ломтики хлеба.
  4. Противень желательно накрыть бумагой для выпечки или фольгой.
  5. Запекаем примерно 10 минут при температуре 150-170 градусов. 

Горячие бутерброды с салями

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты

  • хлеб по выбору;
  • кетчуп или томатный соус;
  • майонез;
  • колбаса салями;
  • помидоры;
  • сыр.

Приготовление (15 мин)

  1. Смешайте кетчуп с майонезом. Намажьте этой массой хлеб.
  2. Наверх положите колбасы, тёртый сыр и нарезанный помидор.
  3. Запекаем в духовке при температуре 200 градусов, пока сыр не расплавиться. 

Бутерброды по-гавайски

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты на две порции:

  • 4 ломтика хлеба для тостов;
  • 2 -3 столовых ложки соуса карри;
  • 4 кусочка ветчины;
  • 4 ломтика сыра;
  • 4 дольки ананаса или 2 столовых ложки кусочков ананаса;
  • карри.

Приготовление (15 мин)

  1. Ломтики хлеба кладём в духовку и ждём пока они чуть подрумянятся. Достаём хлеб и смазываем его соусом карри. 
  2. Кладём сверху ветчину, ананас, посыпаем карри и накрываем сыром.
  3. Запекаем в духовке при температуре 200 градусов около 10 минут.

Сытные горячие бутерброды с чесноком

Ингредиенты:

  • белый хлеб;
  • 150 граммов сыра;
  • Сыр моцарелла (необязательно);
  • 100 граммов ветчины;
  • 1 помидор;
  • 1 варенное яйцо;
  • 1 /2 зубчика чеснока или лука;
  • 2 столовых ложки майонеза или сметаны;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу.

Приготовление (30 мин) 

  1. Натереть сыр, чеснок пропустить через пресс, остальные ингредиенты мелко нарезать. 
  2. Всё перемешать со сметаной и майонезом. 
  3. Запекаем в духовке при температуре 190 градусов 18-20 минут.

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