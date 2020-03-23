Спасибо самоизоляции за чистые окна, или Гречку я не скупала. Как я работаю из дома
Всем привет! Меня зовут Вика, и я журналист RUS.TVNET. Начиная с 13 марта я и мои коллеги работаем из дома - соблюдаем социальное дистанцирование. На протяжении этой недели мы будем рассказывать о своем личном опыте нахождения в самоизоляции и о том, как не сойти с ума, сидя в четырех стенах.
Скажу сразу - гречку и туалетную бумагу я не скупала. Читая многочисленные новости о пандемии и записывая телефонные интервью с теми, кто уже заразился Covid-19, стараюсь не поддаваться панике. При этом веду себя ответственно и стараюсь лишний раз не выходить из дома.
Некоторые мои знакомые, не связанные с журналистикой и работой СМИ, узнав, что в ближайший месяц меня ждет работа из дома, отреагировали примерно так: "Хорошо тебе, будешь больше отдыхать". Но на самом деле правды в этой фразе мало.
Да, не надо тратить время на дорогу в офис, можно просыпаться на час позже. Не нужно собираться, голову можно мыть реже, работать можно прямо в пижаме. На этом плюсы заканчиваются.
Важная составляющая работы журналиста - коммуникация. Работая в режиме самоизоляции, приходится тратить больше времени на переписку и звонки - больше нельзя просто повернуться к сидящему рядом коллеге для того, чтобы задать вопрос или поделиться идеей.
Есть еще одна проблема, о которой говорится в каждой статье о дистанционной работе. Ты больше не можешь разделить свой быт на "работа" и "дом".
Кухонный стол превращается в рабочий, ванная комната становится аудио-будкой для записи телефонных интервью. По факту ты просыпаешься и засыпаешь на работе.
А ближе к полуночи, когда ты с аппетитом дожевываешь свой бутерброд, в голове неожиданно появляется идея включить компьютер и еще немного поработать.
Хотя, не буду лукавить, бывает и такое, что тупо тяжело собраться, мотивировать себя быть максимально продуктивной. И вот ты сидишь такая у включенного ноутбука с тюрбаном из полотенца на голове и как мантру повторяешь самой себе: "Соберись, тряпка!".
Кстати, гуру тайм-менеджмента трудящимся из дома советуют настраивать себя на рабочий лад с помощью совершения действий, необходимых для того, чтобы выйти из дома. Для девушек это может быть укладка волос и нанесение повседневного макияжа, для мужчин - смена пижамы на более деловую одежду. Попробуйте! Даже если не поможет, вы хотя бы будете красивы и в случае чего не напугаете своим видом, например, соседа, который внезапно постучится в дверь с просьбой одолжить соли.
Работая из дома и социально дистанцируясь, я на некоторые вещи начала смотреть иначе. Вот, например, у тебя полный шкаф платьев и других шмоток, но какой в этом смысл, если тебе некуда в этом пойти? Да и зачем вообще весь этот хлам - например, эта старая банка из-под кофе с барахолки?
В первый же свободный вечер я собрала два больших мешка ненужных вещей, которые отправились на помойку.
Один из сюрпризов, который мне преподнесла самоизоляции - почувствовав себя "мойдодыром" и вооружившись мощной бытовой химией, я с удивлением узнала, что, оказывается, стекло над моей кухонной вытяжкой прозрачное, а не матовое, как я всегда думала.
Еще один минус постоянного нахождения дома - нарастающее желание увидеть кого-то, кто не похож на твою кошку. Выходишь на балкон, а там, внизу, вместо обычных утренних пробок, проезжает по одной машине с интервалом в несколько минут.
В пятницу, кстати, откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности медикам и всем, кому приходится работать на благо общества в это непростое время, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали "Paldies", выглядывали из своих окон.
В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно.
Спустя несколько дней добровольного заточения начинаешь ценить элементарное человеческое общение.
Когда запас провизии подходит к концу, я иду в магазин. Использую дезинфектор для рук, соблюдаю дистанцию два метра от окружающих людей. Стараюсь лишний раз поблагодарить продавцов за их работу. Им приятно, они улыбаются. Обязательно проверьте!
Что я буду делать в свободное время дома весь следующий месяц, когда вся квартира будет перемыта и все настольные игры будут сыграны по несколько раз? Вчера вечером я вслух и с выражением читала Бродского, а на балконе меня несколько месяцев ждут два старых стула, которые я уже давно планировала собственноручно отреставрировать - зашкурить, покрасить и перетянуть обивку.
Еще я планирую смотреть онлайн-концерты любимых исполнителей, наконец-то досмотреть второй сезон сериала Mindhunter, расхламить шкаф с одеждой и книжную полку.
Достану из шкафа телевизор и подключу к нему приставку Dendy, чтобы сыграть в Super Mario и Chip ’n’ Dale. А если придумаю, как и где закрепить белое полотно, достану фильмоскоп и коробку с советскими диафильмами.
Понятно, что в связи с пандемией в мире и чрезвычайной ситуацией в Латвии нам всем еще предстоит учиться жить в новых условиях. Но таковы сегодняшние обстоятельства. Несмотря на это, хочется верить, что совсем скоро все это закончится.
Будьте социально ответственными, оставайтесь дома и не болейте! Завтра своей историей поделится моя коллега Раиса.