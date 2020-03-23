Спасибо самоизоляции за чистые окна, или Гречку я не скупала. Как я работаю из дома

Скажу сразу - гречку и туалетную бумагу я не скупала. Читая многочисленные новости о пандемии и записывая телефонные интервью с теми, кто уже заразился Covid-19, стараюсь не поддаваться панике. При этом веду себя ответственно и стараюсь лишний раз не выходить из дома.

Некоторые мои знакомые, не связанные с журналистикой и работой СМИ, узнав, что в ближайший месяц меня ждет работа из дома, отреагировали примерно так: "Хорошо тебе, будешь больше отдыхать". Но на самом деле правды в этой фразе мало.

Да, не надо тратить время на дорогу в офис, можно просыпаться на час позже. Не нужно собираться, голову можно мыть реже, работать можно прямо в пижаме. На этом плюсы заканчиваются.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Важная составляющая работы журналиста - коммуникация. Работая в режиме самоизоляции, приходится тратить больше времени на переписку и звонки - больше нельзя просто повернуться к сидящему рядом коллеге для того, чтобы задать вопрос или поделиться идеей.

Есть еще одна проблема, о которой говорится в каждой статье о дистанционной работе. Ты больше не можешь разделить свой быт на "работа" и "дом".

Кухонный стол превращается в рабочий, ванная комната становится аудио-будкой для записи телефонных интервью. По факту ты просыпаешься и засыпаешь на работе.

А ближе к полуночи, когда ты с аппетитом дожевываешь свой бутерброд, в голове неожиданно появляется идея включить компьютер и еще немного поработать.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Хотя, не буду лукавить, бывает и такое, что тупо тяжело собраться, мотивировать себя быть максимально продуктивной. И вот ты сидишь такая у включенного ноутбука с тюрбаном из полотенца на голове и как мантру повторяешь самой себе: "Соберись, тряпка!".

Кстати, гуру тайм-менеджмента трудящимся из дома советуют настраивать себя на рабочий лад с помощью совершения действий, необходимых для того, чтобы выйти из дома. Для девушек это может быть укладка волос и нанесение повседневного макияжа, для мужчин - смена пижамы на более деловую одежду. Попробуйте! Даже если не поможет, вы хотя бы будете красивы и в случае чего не напугаете своим видом, например, соседа, который внезапно постучится в дверь с просьбой одолжить соли.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Работая из дома и социально дистанцируясь, я на некоторые вещи начала смотреть иначе. Вот, например, у тебя полный шкаф платьев и других шмоток, но какой в этом смысл, если тебе некуда в этом пойти? Да и зачем вообще весь этот хлам - например, эта старая банка из-под кофе с барахолки?

В первый же свободный вечер я собрала два больших мешка ненужных вещей, которые отправились на помойку.