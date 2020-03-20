Сейм утвердил перенос внеочередных выборов в Рижскую думу

Управление по делам гражданства и миграции до 7 мая должно будет разослать избирателям уведомления об их избирательных участках, а сменить участок можно будет до 23 мая.

Кроме того, поправки к закону о роспуске Рижской думы предусматривают, что о предвыборных расходах партий с 25 февраля по 13 апреля 2020 года им не нужно будет подавать декларацию о доходах и расходах на выборы в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, они также не будут включены в список предвыборных расходов.