Сейм утвердил перенос внеочередных выборов в Рижскую думу

Сейм в окончательном чтении поддержал перенос внеочередных выборов в Рижскую думу на 6 июня.
Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия объявит о выборах в столичную думу 14 апреля.
Управление по делам гражданства и миграции до 7 мая должно будет разослать избирателям уведомления об их избирательных участках, а сменить участок можно будет до 23 мая.
Кроме того, поправки к закону о роспуске Рижской думы предусматривают, что о предвыборных расходах партий с 25 февраля по 13 апреля 2020 года им не нужно будет подавать декларацию о доходах и расходах на выборы в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, они также не будут включены в список предвыборных расходов.
Как сообщалось, 17 марта Кабинет министров поддержал предложение Министерства охраны среды и регионального развития в связи с распространением Covid-19 перенести выборы в Рижскую думу на 6 июня этого года.