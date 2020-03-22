Итальянец в Эстонии: "Эти грузовики заполнены гробами. Я не хочу, чтобы вы положили меня в один из них"

Проживающий в Эстонии итальянец Джованни Ангиони опубликовал в Facebook пост на тему безалаберного отношения жителей Таллинна к нынешней ситуации вокруг коронавируса. Limon.ee опубликовал перевод его обращения в полном объеме.
"Я должен был пойти в торговый центр Kristiine. Не хотел, но должен был.
И я ужаснулся количеству людей, которое там увидел. Дети там тусуются, взрослые едят в Hesburger руками, парочки милуются так, будто никаких страшных изменений вокруг не произошло.
Бегуны на пробежках на улице, идиоты, жмущие на кнопки светофоров пальцами и движение на дорогах такое же, как обычно.
Я вижу, что сейчас происходит в Италии и я уверен, что все эти люди со стоящими по тысяче долларов смартфонами в карманах имеют такой же доступ к информации, что и я.
Итак, если вы не возражаете, у меня к вам вопрос:
Что с вами не так? Мы столкнулись со сложной ситуацией, когда нас попросили беречь себя. Доктора — которые сейчас выполняют героическую работу, не могут нам помочь. Только мы можем помочь себе.
И мы можем это сделать, только если будем осторожны. Но мы не осторожны.
Возможно, пора прекратить смеяться над людьми, скупающими туалетную бумагу и понять, что это не шутка.
Посмотрите на фото ниже. Это Бергамо вчера.
Бесполезный город, о котором вы знаете из-за дешевых рейсов до Милана.
Эти грузовики забиты гробами. Там так много смертей, что город был вынужден попросить другие города помочь им с телами.
Я не хочу быть в одном из этих грузовиков. И я не хочу, чтобы вы положили меня в один из них.
Пожалуйста, черт возьми, оставайтесь дома.
Еще никто не умирал из-за то, что не пошел на пробежку или не выпил энергетический напиток со своими приятелями в торговом центре.
(Что, кстати, не является отличным способом провести время. В этом нет ничего крутого.)
Еще никто не умер из-за того, что месяц не ел в Hesburger.
Но 427 человек умерли от COVID-19 в Италии. Сегодня.
ОСТАВАЙТЕСЬ. ЧЕРТ ВОЗЬМИ. ДОМА.
Серьезно".