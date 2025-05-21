Трамп выразил такую позицию после состоявшегося в понедельник телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание New York Times пришло к выводу, что Трамп, похоже, выходит из безрезультативных переговоров о прекращении огня в войне России против Украины.

Шесть официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, сообщили изданию, что Трамп отказался от своей угрозы присоединиться к европейским санкциям против России.

Высокопоставленный европейский чиновник признал, что Трамп, скорее всего, никогда не был заинтересован в присоединении к санкциям, если Россия откажется прекратить огонь.

Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что дополнительные санкции США против России будут препятствовать развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.

По данным издания, Трамп заинтересован в ведении бизнеса с Россией.

По данным источников, телефонный разговор Путина с Трампом в основном был посвящен потенциальным экономическим соглашениям между Россией и США.

Как пишет New York Times, в настоящее время Европа движется к введению новых санкций против России, в то время как США стремятся выстроить с Россией более тесные отношения.

"Именно такой раскол в НАТО Путин пытается создать и использовать в своих интересах на протяжении двух десятилетий", - отмечает газета.