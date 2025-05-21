Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Москва и Киев должны сами достичь решения об окончании войны, сообщает New York Times со ссылкой на источники, пишет UNN.
Трамп выразил такую позицию после состоявшегося в понедельник телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Издание New York Times пришло к выводу, что Трамп, похоже, выходит из безрезультативных переговоров о прекращении огня в войне России против Украины.
Шесть официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, сообщили изданию, что Трамп отказался от своей угрозы присоединиться к европейским санкциям против России.
Высокопоставленный европейский чиновник признал, что Трамп, скорее всего, никогда не был заинтересован в присоединении к санкциям, если Россия откажется прекратить огонь.
Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что дополнительные санкции США против России будут препятствовать развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.
По данным издания, Трамп заинтересован в ведении бизнеса с Россией.
По данным источников, телефонный разговор Путина с Трампом в основном был посвящен потенциальным экономическим соглашениям между Россией и США.
Как пишет New York Times, в настоящее время Европа движется к введению новых санкций против России, в то время как США стремятся выстроить с Россией более тесные отношения.
"Именно такой раскол в НАТО Путин пытается создать и использовать в своих интересах на протяжении двух десятилетий", - отмечает газета.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!