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Трамп указал Зеленскому, что Украина и Россия должны договариваться сами (2)

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане 26 апреля 2025 года
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане 26 апреля 2025 года Фото: AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Москва и Киев должны сами достичь решения об окончании войны, сообщает New York Times со ссылкой на источники, пишет UNN.

Трамп выразил такую позицию после состоявшегося в понедельник телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание New York Times пришло к выводу, что Трамп, похоже, выходит из безрезультативных переговоров о прекращении огня в войне России против Украины.

Шесть официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, сообщили изданию, что Трамп отказался от своей угрозы присоединиться к европейским санкциям против России.

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Высокопоставленный европейский чиновник признал, что Трамп, скорее всего, никогда не был заинтересован в присоединении к санкциям, если Россия откажется прекратить огонь.

Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что дополнительные санкции США против России будут препятствовать развитию бизнеса, а Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев.

По данным издания, Трамп заинтересован в ведении бизнеса с Россией.

По данным источников, телефонный разговор Путина с Трампом в основном был посвящен потенциальным экономическим соглашениям между Россией и США.

Как пишет New York Times, в настоящее время Европа движется к введению новых санкций против России, в то время как США стремятся выстроить с Россией более тесные отношения.

"Именно такой раскол в НАТО Путин пытается создать и использовать в своих интересах на протяжении двух десятилетий", - отмечает газета.

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