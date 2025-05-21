Отдала 30 000: на прошлой неделе у жителей Латгале выманили десятки тысяч евро

На прошлой неделе жители Латгале отдали "денежным мулам" более 81 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Стражи порядка пояснили, что мошенники продолжают звонить жителям и рассказывать, что близкий человек попал в ДТП. Во время таких звонков мошенники требуют денежную сумму, якобы чтобы избежать возбуждения уголовного процесса.
На прошлой недели сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о нескольких случаях мошенничества, произошедших в Даугавпилсе, Виляны, Резекне, Лудзенском и Аугшдаугавском краях. В целом жители Латгале в течение недели отдали "денежным мулам", или денежным курьерам, 81 240 евро наличными.
14 мая неизвестные позвонили женщине 1966 года рождения и наврали, что ее дочь якобы пострадала в аварии и необходимы деньги. Лицам удалось втереться в доверие к женщине. "Денежные мулы" договорились встретиться с женщиной у здания образовательного учреждения, где женщина передала неизвестному лицу 30 000 евро наличными.
Был начат уголовный процесс в связи с мошенничеством, совершенном в крупном объеме или группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.
12 мая неизвестные лица позвонили женщине 1947 года рождения в Даугавпилсе, выдав себя за ее дочь, и заявили, что она якобы пострадала в аварии. Мошенники попросили передать деньги другому человеку. После разговора по месту жительства женщины пришел неизвестный человек, или "денежный мул". Известно, что пострадавшая передала ему 25 000 евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 части первой Уголовного закона, а именно по факту завладения чужим имуществом или правами на такое имущество путем злоупотребления доверием или мошенничества. За мошенничество грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Госполиция призывает жителей быть внимательными и напомнить своим близким, особенно людям в возрасте, условия финансовой безопасности.
"Жители должны тщательно проверять любую полученную информацию, должны охранять свои банковские данные и помнить, что ни полиция, ни сотрудники других госучреждений никогда не позвонят, чтобы попросить денег или доступ к банковским счетам. Такие разговоры нужно прекращать незамедлительно", - подчеркивает Госполиция.
Кроме того, стражи порядка призывают жителей не передавать наличные средства неизвестным лицам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!