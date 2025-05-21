Отдала 30 000: на прошлой неделе у жителей Латгале выманили десятки тысяч евро

Стражи порядка пояснили, что мошенники продолжают звонить жителям и рассказывать, что близкий человек попал в ДТП. Во время таких звонков мошенники требуют денежную сумму, якобы чтобы избежать возбуждения уголовного процесса.

На прошлой недели сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о нескольких случаях мошенничества, произошедших в Даугавпилсе, Виляны, Резекне, Лудзенском и Аугшдаугавском краях. В целом жители Латгале в течение недели отдали "денежным мулам", или денежным курьерам, 81 240 евро наличными.

14 мая неизвестные позвонили женщине 1966 года рождения и наврали, что ее дочь якобы пострадала в аварии и необходимы деньги. Лицам удалось втереться в доверие к женщине. "Денежные мулы" договорились встретиться с женщиной у здания образовательного учреждения, где женщина передала неизвестному лицу 30 000 евро наличными.