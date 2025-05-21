В результате российского ракетного удара в Сумской области погибли военнослужащие

"В результате удара погибли шесть солдат и более десяти получили ранения", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что в это время на стрельбище армейского подразделения проходили учения.

Удар по Сумской области был нанесен с помощью ракетного комплекса "Искандер", сообщили в Минобороны России.

"По факту произошедшей трагедии проводится служебное расследование", - говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.

"Командир воинской части отстранен от должности, необходимая информация передана в правоохранительные органы", - указали в Нацгвардии.

"В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения", - говорится в сообщении.