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В результате российского ракетного удара в Сумской области погибли военнослужащие

Украинские пожарные
Украинские пожарные Фото: Reuters/ScanPix

Шесть военнослужащих погибли в результате ракетного удара российских войск по полигону в Сумской области Украины во вторник, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.

"В результате удара погибли шесть солдат и более десяти получили ранения", - говорится в заявлении, в котором отмечается, что в это время на стрельбище армейского подразделения проходили учения.

Удар по Сумской области был нанесен с помощью ракетного комплекса "Искандер", сообщили в Минобороны России.

"По факту произошедшей трагедии проводится служебное расследование", - говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.

"Командир воинской части отстранен от должности, необходимая информация передана в правоохранительные органы", - указали в Нацгвардии.

"В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения", - говорится в сообщении.

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