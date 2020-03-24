Болезнь страшнее коронавируса - "тихий" убийца

Коронавирус COVID-2019 продолжает атаку на все страны мира: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Новостные заголовки пугают подробностями о молниеносном распространении инфекции. Но на этом фоне специалисты рекомендуют не забывать и о более "тихом", но более страшном убийце, который ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру.
В Латвии в 2018 году от сердечно-сосудистыx заболеваний умерло 15 758 человек.
Какие бы трагические события и последствия не вызвал COVID-2019, надо помнить, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смерти во всем мире:
по данным ВОЗ в прошлом году от них умерло 17,5 миллиона человек.
И самое страшное, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов могло бы быть предотвращено. Напомним, на 18 марта 204,2 тыс. человек были инфицированы COVID-2019, 8244 человек скончались от этой инфекции.
В Латвии, к сожалению, статистика по ССЗ не менее пугающая. Именно этот диагноз является главной причиной смертности жителей нашей страны. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний в 2018 году от ССЗ умерло 15 758 человек.
Чаще всего смерть наступала из-за ишемической болезни сердца (6926 человек) и инфаркта (886 человек).
"В Латвии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от инсультов, от геморрагических инсультов, от аневризм невероятно высока, - c сожалением отмечает эксперт в сфере общественного здравоохранения, врач Петерис Апинис. - Это означает, что мы теряем годы потенциально здоровой жизни. Мы живем слишком коротко в ситуациях, когда мы могли бы прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь".
Эксперт отмечает, положительное влияние сбалансированной диеты и регулярных физических нагрузок на здоровье сердца не вызывает сомнений. Также важно контролировать вес, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также не курить и не делать детей пассивными курильщиками. В дополнение к профилактическим мерам, необходима поддержка современной и качественной медицины.
Другая проблема, которая напрямую связана с распространением COVID-2019 – карантин и как следствие - питание.
Люди сейчас, как правило, бездумно, закупаются продуктами, чтобы переждать карантин. Но важно при ограничении движения правильно питаться, особенно это важно больным с сердечными заболеваниями и с повышенным уровнем холестерина.
"С одной стороны питаться надо так, чтобы была сила и энергия, с другой стороны – чтобы не было перебора, – отмечает глава Общества врачей диетологов, врач Андис Бреманис. – Ведь люди, находящиеся в карантине, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому следует избегать слишком обильной и жирной пищи, чтобы не появились лишние килограммы. Впрочем, гулять на свежем воздухе никто не запрещал – можно совершать прогулки в парках, у водоемов, главное, чтобы не было большого скопления людей. Движение однозначно пойдет всем на пользу. Нельзя же все время сидеть на диване и смотреть телевизор".
Следующий момент, на котором делает акцент Андис Бреманис, пища должна быть разнообразной. Но разнообразие – это не мясо в консервах и мясо в котлетах, а то, что, помимо белковых продуктов, в рацион должны входить и зерновые, как источник крахмала и углеводов, а также овощи и фрукты.
Диетологи все чаще напоминают о влиянии углеводов на метаболизм холестерина.
Из этого следует, что необходимо избегать потребления сладостей, десертов, тортов, пирожков - легкоусваемых углеводов.
Они могут быстро вызывать нарушения обмена веществ, поэтому необходимо чувство меры и рациональное питание
Проблема холестерина
Повышенный уровень холестерина является сложной проблемой, который требует комплексного решения. Сегодня существует миф о том, что холестерин наносит вред организму, а содержание его в крови является одним из самых важных показателей состояния здоровья человека. Многие в попытках сохранить свое здоровье придерживаются строгих диет, исключая все продукты, содержащие холестерин.
Однако, немногие знают, что он входит в состав клеточных мембран, придают им прочность и обеспечивают обмен веществ между клеткой и межклеточным веществом и регулируют активность ферментов.
Таким образом, без холестерина невозможна нормальная работа нашего организма. Проблема образуется, когда холестерина слишком много и вот в этом случае он становится виновником целого букета сердечно-сосудистыx заболеваний, которые могут привести к трагическим последствиям.
Холестерин низкой плотности аккумулируясь на стенках сосудов, образует атеросклеротические бляшки. Они приводят к закупорке артерии, что может вызвать тяжелые последствия, вплоть до смерти. Но в большинстве случаев молодые люди узнают о том, что холестерин их враг лишь попав в больницу. Именно поэтому каждому человеку важно знать свой уровень холестерина: Европейская ассоциация кардиологов рекомендует регулярные проверки холестерина всем достигшим 40 лет
Другое опасное явление – тромб, ведь, вырастая внутри сосуда, он постепенно перекрывает поток крови, а значит, кислорода и других веществ к внутренним органам человека, в том числе и к мозгу. Частой причиной возникновения тромбов в артериях является атеросклероз.
К сожалению, большинство доступных препаратов понижают уровень холестерина, но не защищают от тромбоза и не уменьшают воспаление в кровеносных сосудах.
Когда слишком поздно
Увы, но в Латвии так принято, что большинство из нас не начинают замерять уровень холестерина, пока у них не возникнут проблемы со здоровьем. Известно, что около 90 процентов жителей среднего возраста, которые обращаются в поликлинику, уже имеют высокий уровень холестерина.
Подозрения о повышенном уровне холестерина могут возникнуть, если у кого-то из членов семьи был сердечный приступ или инсульт в молодом возрасте, например, мать с заболеванием ССЗ моложе 65 лет и отец до 55 лет или же болели братья и сестры. В этом случае возможна врожденная дислипидемия, врожденное расстройство обмена холестерина. Часто случается и такое: человек, считающий себя вполне здоровым неожиданно попадает с инфарктом в больницу.
Известно, что первым симптомом в 60% всех случаев постепенно развивающейся коронарной болезни сердца является инфаркт миокарда
Стандарты для всех разные
Латвия сильно отстает от других стран Европейского Союза, так как до сих пор мы серьезно не относимся к своему здоровью. Важно следить за уровнем "плохого" холестерина в крови. Если пациент здоров, и у нет диагноза связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями, норма для него составляет менее 3 миллимолей на литр. Пациенты, которые лечились от сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, тяжелой почечной недостаточности или очень высокого кровяного давления, осложненного сахарного диабета, находятся в группе высокого риска. Это означает, что холестерин низкой плотности должен быть у них менее 1,8 миллимолей на литр.
Уровень холестерина зависит не только от питания
Человек может не есть ничего жирного, но уровень холестерина низкой плотности высок. Действительно, жир в крови зависит не только от нашего рациона. Наиболее важным является эндогенный или печеночный холестерин. Это произведенный нашим организмом холестерин. С другой стороны, если в меню человека много легкоусвояемых углеводов или он потребляет много насыщенных жиров, "плохой" холестерин также может увеличиваться.
Действительно, производство холестерина нарушается и может быть связано с рядом причин.
Однако холестерин вырабатывается как печенью, так и кишечным трактом. Но основным органом производства холестерина является печень. Ситуация схожа с диабетом: человек не употребляет сахар и ему не нравится сладкое, но у него обнаруживается диабет, так как нарушен обмен веществ.
На самом деле существует не так много научных исследований о влиянии лечебных трав и добавок на холестерин. Например, нет очевидных научных фактов, что чеснок, как и рыбий жир снижает "плохой" холестерин, потому что они не меняет количество "плохого" холестерина в крови.
А что говорит наука?
Согласно научным исследованиям, наиболее эффективным средством для контроля уровня холестерина являются лекарственные препараты. Но они необходимы в том случае, когда их назначает врач. Но не всем людям нужны лекарства, чтобы снизить уровень "плохого" холестерина. Есть и другие варианты. Многие люди выбирают натуральные средства, избегая синтетических, химических препаратов.
Научные исследования показывают, что комбинация двух растительных веществ особенно полезна для защиты кровеносных сосудов. Для контроля холестерина используется ферментированный экстракт красного дрожжевого риса, активным веществом является монаколин К, а для кровеносных сосудов - фермент наттокиназа из специально ферментированной сои.
Вещество наттокиназу из соевых бобов выделил ученый из Японии Хироюки Суми. Он проводил научный эксперимент и случайно обнаружил, что если на сгусток крови попадает экстракт "Натто", то он через 18 часов полностью растворяется при температуре 37 градусов. Таким образом наттокиназа, всасываясь в кровь, повышает ее текучесть, противодействует тромбообразованию, замедляет формирование атеросклеротических бляшек.
В то же время комбинация наттокиназы, монаколина и растительных экстрактов эффективно снижает уровень холестерина, а также расстройства кровообращения и риск тромбоза и уменьшает воспалительные процессы в кровеносных сосудах. Жителям Латвии доступна подобная комбинацию в виде капсул.
Физическая активность – лучшее лекарство
Физическая активность - лучшие "витамины для сердца", они полезны везде и всегда.
Правда, нет научных доказательств того, что физическая активность снижает уровень холестерина. Нагрузки не лечат дислипидемию как отдельное заболевание. Но когда человек сбрасывает вес, его индекс массы тела (ИМТ) приближается к норме, в организме начинаются важные процессы - состав крови естественным образом изменяется. Наука не доказала, что занятие спортом продлевает жизнь, но факт – спорт делает нашу жизнь гораздо здоровее.
Предупрежден, значит вооружен
Понятно, что сегодня коронавирус полностью меняет наш образ жизни. Но на фоне громких новостей главное не забывать и о других опасностях, которые угрожают не тысячам, а миллионам жизней.
"Сегодня тревожное время, в СМИ появляется масса информации, которая справедливо приковывает к себе основное внимание людей, – отмечает представитель в Латвии фармацевтической компании Valentis, производителя пищевых добавок, Том Каулакалнс. - Мы же хотим при помощи социальной компании, рассказать жителям Латвии, что при появлении новой опасности для здоровья не нужно забывать о старом недруге, который согласно статистики в сотни раз опаснее для нашей жизни. Во время карантина надо не только полноценно питаться, гулять на свежем воздухе, но и не забывать о контроле уровня холестерина. Надеемся, что наши разъяснения помогут в этот непростой период надежнее защитить здоровье жителей страны".