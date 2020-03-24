Болезнь страшнее коронавируса - "тихий" убийца

В Латвии в 2018 году от сердечно-сосудистыx заболеваний умерло 15 758 человек.

Какие бы трагические события и последствия не вызвал COVID-2019, надо помнить, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смерти во всем мире:

по данным ВОЗ в прошлом году от них умерло 17,5 миллиона человек.

И самое страшное, что 80% преждевременных инфарктов и инсультов могло бы быть предотвращено. Напомним, на 18 марта 204,2 тыс. человек были инфицированы COVID-2019, 8244 человек скончались от этой инфекции.

В Латвии, к сожалению, статистика по ССЗ не менее пугающая. Именно этот диагноз является главной причиной смертности жителей нашей страны. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний в 2018 году от ССЗ умерло 15 758 человек.

Чаще всего смерть наступала из-за ишемической болезни сердца (6926 человек) и инфаркта (886 человек).

"В Латвии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от инсультов, от геморрагических инсультов, от аневризм невероятно высока, - c сожалением отмечает эксперт в сфере общественного здравоохранения, врач Петерис Апинис. - Это означает, что мы теряем годы потенциально здоровой жизни. Мы живем слишком коротко в ситуациях, когда мы могли бы прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь".

Эксперт отмечает, положительное влияние сбалансированной диеты и регулярных физических нагрузок на здоровье сердца не вызывает сомнений. Также важно контролировать вес, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также не курить и не делать детей пассивными курильщиками. В дополнение к профилактическим мерам, необходима поддержка современной и качественной медицины.

Другая проблема, которая напрямую связана с распространением COVID-2019 – карантин и как следствие - питание.

Люди сейчас, как правило, бездумно, закупаются продуктами, чтобы переждать карантин. Но важно при ограничении движения правильно питаться, особенно это важно больным с сердечными заболеваниями и с повышенным уровнем холестерина.

"С одной стороны питаться надо так, чтобы была сила и энергия, с другой стороны – чтобы не было перебора, – отмечает глава Общества врачей диетологов, врач Андис Бреманис. – Ведь люди, находящиеся в карантине, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому следует избегать слишком обильной и жирной пищи, чтобы не появились лишние килограммы. Впрочем, гулять на свежем воздухе никто не запрещал – можно совершать прогулки в парках, у водоемов, главное, чтобы не было большого скопления людей. Движение однозначно пойдет всем на пользу. Нельзя же все время сидеть на диване и смотреть телевизор".

Следующий момент, на котором делает акцент Андис Бреманис, пища должна быть разнообразной. Но разнообразие – это не мясо в консервах и мясо в котлетах, а то, что, помимо белковых продуктов, в рацион должны входить и зерновые, как источник крахмала и углеводов, а также овощи и фрукты.

Диетологи все чаще напоминают о влиянии углеводов на метаболизм холестерина.